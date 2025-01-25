Один страшніший за інший: яка плутанина відбувалася з пам'ятниками на Європейській площі в Києві

Цікава історія столиці, про яку знають одиниці

У Києві є безліч цікавих локацій з неймовірною історією. Однак мало хто знає, що на сучасній Європейській площі в різний час стояли дивні та навіть лякаючі пам'ятники. З ними постійно відбувалася плутанина, і багато хто досі не знає, яка статуя з'явилася тут найпершою, а яку було знесено тільки в 1956 році.

"Телеграф" розповідає читачам історію кожного з пам'ятників, який "прикрашав" Європейську площу, а також показує, який вигляд вони мали насправді.

Які пам’ятники стояли на Європейській площі в різні часи

У далекому 1911 році на площі, яка тоді називалася Царською, було встановлено пам'ятник імператору Олександру II. Він був споруджений на честь 50-річчя скасування кріпосного права.

Пам'ятник складався з трьох п'єдесталів. На центральному височіла бронзова статуя імператора. Він був зображений на повний зріст у мундирі та накинутій на плечі мантії, а у правій руці він тримав Маніфест про скасування кріпосного права.

Навколо пам'ятника на нижньому п'єдесталі був барельєф із зображенням селян — представників народів імперії в національному вбранні, а з боків п'єдесталів були встановлені скульптурні композиції Милосердя і Правосуддя. Усі три п'єдестали були об'єднані широким фронтоном із барельєфами, що зображують окремі моменти з життя і діяльності імператора.

П'єдестал був виготовлений із рожевого граніту, сходинки, що ведуть до нього, — із сірого. На бічних виступах сходинок встановили царські корони з бронзи.

Історія монумента закінчилася через 7,5 років після відкриття. Після повторного взяття більшовиками Києва, 8 квітня 1919 року, пам'ятник Олександру II було знесено.

Усі металеві частини при цьому були відправлені на переплавку на завод "Арсенал".

Збережений постамент пам'ятника більшовики вирішили пустити "в діло" і вже 1919 року на місце царя встановили виготовлену з фанери восьмиметрову фігуру червоноармійця в буденівці, шинелі та з гвинтівкою в руках.

Цей витвір називався пам'ятником "Червоноармійцю — захиснику народних мас". Через чотири роки фанеру прибрали і планували збудувати на цьому місці монумент Жовтневої Революції, але цього так і не сталося.

У 1930 році постамент оформили як декорацію входу в Пролетарський сад. Цю функцію він виконував упродовж усіх 1930-х років.

У 1944 році, після звільнення Києва від німецько-фашистських військ, постамент використовували для спорудження пам’ятника Йосипу Сталіну. З цієї нагоди на честь Сталіна перейменували і площу. Пам’ятник був тимчасовим і в майбутньому його мали зробити монументальнішим.

Але він простояв лише до 1956 року, коли в результаті рішення ХХ з’їзду КПРС його знесли.

З того часу на цьому місці жодних пам’яток більше не було.

За матеріалами ресурсу "Цікавий Київ".

Нагадаємо, в 1857 році на місці сучасного Повітрофлотського шляхопроводу в Києві була збудована дерев’яна Тріумфальна арка. Звели цю нетипову для столиці споруду на честь приїзду до Києва імператора Олександра ІІ та Марії Олександрівни. Зі столичною аркою пов'язана дуже цікава і заплутана історія, яка знайома одиницям.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Подолі у Києві стоїть будинок Петра I, який був збудований ще наприкінці 17 століття. Ця будівля вважається найстарішою кам’яною спорудою, що збереглася в столиці і вона може розповісти про долю багатьох людей.