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Понад 100 унікальних експонатів. Що відомо про київський музей ретро-авто "Колеса історії" (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
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Музей "Колеса історії" має захопливу колекцію авто та не лише
Музей "Колеса історії" має захопливу колекцію авто та не лише. Фото Колаж "Телеграфа"

Там є ретро ігрові автомати для дітей та дорослих

В ніч на вівторок, 28 січня, Росія атакувала Україну безпілотниками — в Київській області уламками збитого дрона пошкоджено приміщення музею ретро-автомобілів, спалахнула пожежа. Багато хто подумав, що постраждав музей "Колеса історії" у Києві, проте насправді росіяни пошкодили колекцію ретро-машин президента-втікача Віктора Януковича в Межигір’ї.

Про те, що музей "Колеса історії" не постраждав, повідомили на його Facebook-сторінці. Там подякували всім за турботу та запросили відвідати музей. Графік роботи: пʼятниця — неділя з 10:00 до 18:00.

Музей відкрився нещодавно — перших відвідувачів він прийняв 20 квітня 2024 року. Його колекція нараховує понад 100 оригінальних ретро-автомобілів. Експонати ретельно збережено, відреставровано та дбайливо доглянуто.

Але це не все, що можна подивитися в музеї. "Колеса Історії" мають також колекцію ретро-артефактів середини та кінця ХХ століття.

"Від вінтажних рекламних вивісок до старовинних бензоколонок, від дитячих іграшок до культових предметів побуту – кожен експонат розповідає свою історію та переносить вас у ті часи", — йдеться у повідомленні на сайті музею.

Музей пропонує екскурсії на різний смак — оглядова, індивідуальна, шкільна, тематична. Для пенсіонерів, школярів, студентів діють знижки. Для ветеранів, учасників бойових дій, інвалідів 1-ої и 2-ої групи, дітей до 6-ти років вхід безкоштовний. Також там є ретро ігрові автомати та газована вода з автомата "Газвода".

Нещодавно колекція музею поповнилася Lincoln Town Car — це справжній символ епохи, який уособлює розкіш, комфорт і статус. Таким авто їздили бізнесмени, політики та відомі люди. Lincoln Town Car також з’являвся у багатьох культових фільмах.

Також у музеї є колекція Rolls-Royce, яка викликає справжнє захоплення відвідувачів. Її перлина — кабріолет Corniche. Цей британський шедевр випускався з 1971 до 1995 року та став іконою свого часу. Власниками Corniche були Френк Сінатра, Пол Маккартні, Девід Боуї, Елтон Джон і навіть японський імператор.

Раніше "Телеграф" розповідав про унікальний музей "страстей Христових" на старому цвинтарі у селі Дзигівка на Вінниччині. Там, серед старовинних кам'яних хрестів, можна побачити символи, що розповідають про зраду Юди, страждання Христа та його взаємини з учнями.

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#Київ #Музей #Авто