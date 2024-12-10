В Одесі серйозна пожежа та задимлення на "Аркадії": спочатку чули вибух (фото)

Рятувальники вже працюють

У вівторок, 10 грудня, в Одесі на пляжі "Аркадія" розпочалась сильна пожежа. Вогонь охопив схили із сухостоєм.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що через сильний вітер від узбережжя вогонь швидко поширюється.

"В Аркадії горять схили. Очевидець перед цим вибух. Швидше за все газові балони", — йдеться у повідомленні.

За словами місцевих, рятувальники намагаються ліквідувати займання, вони залізли навіть на дахи будинків, проте вогонь розкинувся на кілька сторін.

Наразі причина займання не відома, проте на фото, які публікують видно, що вогонь охопив схили і біля моря, і трохи вище. До того ж на цих ділянках багато забудов, які можуть зайнятись.

Про постраждалих рятувальники не повідомляють. Офіційно цю пожежу у Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС) не коментували.

Нагадаємо, нещодавно на одеському пляжі "Аркадія" згорів пляжний комплекс True man, який спалахнув ще вночі. Співробітники ДСНС почали гасити пожежу ще у темний час доби, їх робота тривала кілька годин. Пляжний комплекс вигорів майже повністю. Причина пожежі наразі невідома.

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