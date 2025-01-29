У ТЦК Харкова допомагали ухилятися від мобілізації. Як працювала схема (фото)

"Послуги" коштували чимало

В одному з ТЦК Харкова налагодили схему ухилення від мобілізації. Охочим допомагали уникнути призову в армію через нібито зміну місця проживання.

Схему заблокували працівники Державного Бюро розслідувань, повідомляється на сайті ДБР. Чоловікам, які бажали уникнути мобілізації пропонували офіційно перевестися на облік у підпорядкований фігурантам ТЦК, через фіктивну зміну місця проживання.

"Клієнтам" для цього навіть не потрібно було приходити до військкомату, всі необхідні документи заповнювали без них. Після цього чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом.

"За переведення до потрібного ТЦК та щомісячну видачу відповідних повісток військовозобов’язаний мав заплатити 70 тис. гривень", — йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР затримали посередника, якого організатори схеми відправили отримати гроші від чергового ухилянта. Як виявилося, сам посередник також ухилявся від мобілізації таким самим чином.

Чоловіку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна.

"Перевіряються дії працівників ТЦК, у тому числі керівної ланки. Проведено низку обшуків, у тому числі в терцентрі комплектування. Вилучено документи на нових "клієнтів", які наразі вивчаються", — додали у ДБР.

Раніше народна депутатка Анна Скороход назвала "Телеграфу" п’ять "популярних" способів ухилення від мобілізації через ТЦК. Деякі ТЦК продають порожні бланки з печатками й підписами.