Депутатка у Київраді поставила питання про Кличка та бордель: якою була реакція

Семенова вважає, що Кличко не прокоментує інформацію про бордель

Під час засідання Київської міської ради депутатка від "Слуги народу" Ксенія Семенова звернулася до мера Віталія Кличка із запитанням про бордель, який нібито належить його родині. Вона попросила його своє наступне звернення почати саме із заяви із поясненнями щодо функціонування цього закладу.

Ксенія Семенова також розкритикувала роботу міського голови та виконавчих органів щодо відновлення пошкоджених будинків у столиці. Вона звинувачує їх у бездіяльності. Зокрема, це стосується ремонту будівель на вулицях Мокрій, Жулянській та Петлюри. Про це народна обраниця повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

"Так складається, що міський голова і його виконавчі органи вже рік не можуть почати відновлення будинку на Мокрій, вивести спалені автівки після ракетних ударів. Відновити історичний будинок на Жулянській, який був зруйнований і продовжує руйнуватися. На Петлюри після прориву теплотраси продовжує руйнуватися будинок 19-го століття", — заявила Семенова під час засідання.

Депутатка зазначила, що нещодавно призначений голова військової адміністрації розпочав виконувати роботи, з якими виконавчий орган не впорався протягом року. Проте, за її словами, замість подяки за розв'язування проблем киян, до нього висловлюють претензії.

"Тепер у нас є голова військової адміністрації, який почав працювати і виконувати те, що не зміг виконати виконавчий орган за рік. І в нас величезні претензії: як так, що в цьому місці нарешті хтось почав працювати. Замість того, щоб подякувати і зрадіти, що хоч хтось вирішує питання киян на відміну від виконавчого органу", — сказала Семенова.

До речі, напередодні Кличко звинувачував нового начальника КМВА Тимура Ткаченка у тому, що він нібито блокує відновлення пошкоджених будинків, виплату компенсацій постраждалим мешканцям та відновлення міської інфраструктури. Ткаченко у відповідь зазначив, що не збирається вести політичні інтриги (на відміну від Кличка). Тому КМВА буде "робити для киян те, що не може зробити мерія".

Ксенія Семенова вважає, що Кличко не прокоментує інформацію про бордель у центрі міста, який начебто належить його родині.

"Натомість на регламентній комісії розглянуть, чи я цим зверненням не порушила етику. Сексуальна експлуатація співробітниць клубу, що належить брату мера і голові його партії — це етично. Запитати, чи це взагалі нормально — не етично", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим володіють друзі заступника Кличка. Мова йшла про елітні будинки, нерухомість і не тільки.