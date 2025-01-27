Чоловік загиблої в ДТП Анни Жук може сісти у вʼязницю: йому вже оголосили підозру

Під час аварії в салоні авто була дитина

Водію, який кермував авто під час смертельного ДТП, повідомили про підозру. Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинула Instagram-блогерка Анна Жук.

Про це пише "Суспільне", посилаючись на коментар речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва. Зауважимо, що водій легковика Володимир Більовцов — чоловік Анни Жук та батько її дітей.

Як зазначили у поліції, чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що смертельна аварія сталася неподалік села Засулля Лубенської громади 24 січня близько 8:40 на трасі Київ-Харків. Зіткнулися вантажівка та позашляховик, внаслідок чого загинула жінка і ще троє людей травмувалися.

За даними слідства, автомобіль "Lexus", яким кермував водій 1999 року народження, зіткнувся із вантажівкою "Renault Premium". Вона стояла за межами автостради. Унаслідок аварії 39-річна пасажирка авто померла на місці від отриманих травм. Загиблою виявилась відома блогерка Анна Жук.

За кермом легковика був чоловік Анни, у салоні також перебував син подружжя. Дитина та чоловік отримали травми і були госпіталізовані.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловік загиблої в ДТП Анни Жук вперше прокоментував смерть коханої.