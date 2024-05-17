Туалетного паперу на півтора мільйона: в одній з РДА Києва оголосили сумнівну закупівлю

В адміністрації хочуть придбати понад 50 тисяч рулонів

Київські органи влади та інші структури дивують своїми тендерами. Цього разу Управління освіти Дніпровської РДА вирішило придбати туалетний папір на суму понад 1,5 мільйона гривень.

Про це стало відомо з сайту публічних закупівель "ProZorro". Управління планує купити 50750 рулон.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 25 травня. Аукціон почнеться 27 травня.

Розділивши суму закупівлі на кількість туалетного паперу, виходить вартість одного рулону складає 30,99 гривні.

Проте на сайтах українських продавців середня ціна звичайного паперу приблизно 12 гривень. Якщо робити оптову закупівлю, то вартість одного рулону складе менше ніж 10 гривень.

Навіть якщо розглядати туалетний папір вищої якості, який зазвичай продають по декілька одиниць в упакуванні, то ціна не перевищуватиме 17 гривень (без врахування акції).

Знайшли ще один цікавий тендер. На реконструкцію ліфтів у житловому будинку на Оболонському проспекті, 14-Б, планують витратити понад 13 мільйонів гривень. Про закупівлю обладнання оголосило Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"".

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 3 червня. Того ж дня почнеться аукціон.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві продовжать будівництво метро на Виноградар. Київський метрополітен оголосив новий тендер, очікувана вартість закупівлі становить майже 14 мільярдів гривень.