Заборона USAID б'є і по медицині? На Київщині лікарі залишилися без зарплати за січень

Лікарня просить допомоги з бюджету

Понад 800 працівників Ірпінської центральної міської лікарні залишились без заробітної плати за січень 2025 року. Медзаклад не отримав фінансування через відсутність підписаних договорів з НСЗУ.

Ймовірно, це може бути пов'язано з нещодавнім призупиненням програм USAID у світі. Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство у своєму Facebook.

Директор КНП "Ірпінська центральна міська лікарня" Антон Довгопол звернувся до міської ради з проханням виділити 15 мільйонів гривень з місцевого бюджету. З цієї суми 12,5 мільйонів планують спрямувати на виплату заробітної плати медпрацівникам, а 2,5 мільйони — на закупівлю медикаментів, забезпечення процедури гемодіалізу та харчування пацієнтів.

"Усе, що від нас вимагалося, ми зробили, документи усі подані, але договори по пакетах не підписані досі. Через це ми залишилися без фінансування і у січні не змогли виплатити ні аванс, ні зарплату медперсоналу", — зазначив Антон Довгопол під час наради з керівниками комунальних підприємств.

Складна фінансова ситуація склалася також в Ірпінському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Попри підписані договори з НСЗУ, заклад отримує менше коштів порівняно з минулим роком через знижений коефіцієнт у розрахунках.

"Ми дуже чекаємо затвердження бюджету. У мене 800 людей без зарплати вже місяць і це дуже складна ситуація", — додав директор лікарні.

Водночас у коментарях під дописом повідомляється, ніби виконком Ірпінської міської ради уже затвердив бюджет і тепер за нього мають проголосувати депутати. А тим часом медики жартують, що тепер будуть лікувати "словом" ( по телефону?), якщо будуть кошти поповнити рахунок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Трампа ухвалили жорстке рішення щодо агентства USAID, що допомагало Україні. Новий глава США вважає USAID ненадійною організацією.