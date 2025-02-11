Автомобіль Кабміну потрапив у ДТП у Києві

Причини події з’ясовує поліція

У Києві позашляховик в’їхав у автомобіль, який належить Кабінету Міністрів. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомило проінформоване джерело "Телеграфа". Воно зазначило, що аварія сталася на парковці на вулиці Євгена Коновальця, 32Г (неподалік Київського національного університету культури).

Згідно з наявною інформацією, автомобіль Jeep Compass 2008 року випуску здавав назад і в’їхав у припаркований автомобіль Skoda Superb 2017 року випуску, який належить Кабінету Міністрів України.

Інформації щодо постраждалих не надходило. На місце вирушили правоохоронці, щоб встановити всі деталі події та оцінити завдану шкоду.

Як повідомлялося раніше, в селі Озерне (Одеська область) місцевий житель на автомобілі ВАЗ-2103 об’їжджав отару овець та збив дитину. У ході слідчих дій стало відомо, що у водія не було водійських прав, а автомобіль мав несправну систему гальмування. Дитина отримала тяжкі тілесні травми, а водія засудили до позбавлення волі на п’ять років із забороною сідати за кермо.