У Києві волонтери шукають родичів жінки, яка напівгола блукає вокзалом

Дора відмовилася від допомоги

Сім'я американських місіонерів повідомила про бездомну жінку, яку вони знайшли напівголою у переході поблизу станції метро "Вокзальна" в Києві. Жінка, приблизно 40 років, перебувала у стані сильного переохолодження, і місіонери, не вагаючись, забрали її до себе додому на три дні.

Про це повідомили в організації "Дім милосердя Київ", до якої звернулася американська пара з проханням знайти для жінки притулок.

За словами волонтерів, під час спілкування з соціальним працівником жінка, яка назвала себе Дорою, відмовилася від будь-якої допомоги. Вона не надала жодної інформації про себе і стверджувала, що не є бездомною та не потребує підтримки.

"На жаль, жінка, яка називає себе Дора, відмовилася від допомоги. Не надала жодної інформації про себе. Діалогом це важко назвати, швидше потік свідомості, який ставить питання про її психічний стан", — зазначили у "Домі милосердя".

Після цього жінку на її прохання підвезли до станції метро "Хрещатик".

Наразі організація звертається до громадськості з проханням допомогти встановити особу жінки та знайти її рідних.

"Якщо ви шукаєте цю жінку, то вона досі в центрі міста", — зазначили в організації.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві серед ночі сталася бійка зі стріляниною. За даними очевидців, почалося все з бійки за участю приблизно п’яти осіб біля Новомостицької, 2в.