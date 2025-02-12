Радіаційний фон у Києві: де найвищий та найнижчий показники (карта)

Ситуація залишається стабільною

Радіаційний фон в місті Київ станом на 12 лютого 2025 року знаходиться у своїх звичних межах і становить 0.069-0.134 мкЗв/год. Це найменший та найбільший показники за останні 24 години.

За даними моніторингу "Saveecobot", найвищий показник радіаційного фону за останню добу зафіксована о 12:25 за адресою вулиця Китаївська, 22 (Голосіївський район) і вона становить 0.134 мкЗв/год. Цей показник є значно нижчим за встановлений контрольний рівень, що свідчить про відсутність загроз для здоров'я населення.

О 13:20 на Дарницькій площі рівень радіації становить 0.134 мкЗв/год. Наразі це найвищий показник.

Найнижчий радіаційний фон зафіксували у Печерському районі на Залізничному шосе. Він складав 0.069 мкЗв/год.

Також низький рівень радіації зафіксовано у центрі столиці на вулиці Рейтарська, 39. Радіаційний фон тут в межах норми — 0,083 мкЗв/год.

В інших районах Києва рівень радіаційного фону також залишається стабільним і не перевищує допустимих норм.

Карта радіаційного фону

Зазначимо, що мінімальний рівень радіації спостерігається постійно. На сьогодні рівень радіації у столиці залишається мінімальним і безпечним для жителів та гостей міста.

Нагадуємо, 12 лютого у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Фіксується підвищення концентрації завислих речовин.

У КМДА радять, що до поліпшення ситуації зі станом повітря треба зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Раніше "Телеграф" писав, яка буде погода в Києві найближчими днями. Морози поступово відступатимуть, але прийдуть опади.