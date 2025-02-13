В Киеве волонтеры ищут родственников женщины, которая полуголая скитается по вокзалу

Дора отказалась от помощи

Семья американских миссионеров сообщила о бездомной женщине, которую они нашли полуобнаженной в переходе вблизи станции метро "Вокзальная" в Киеве. Женщина, примерно 40 лет, находилась в состоянии сильного переохлаждения, и миссионеры, не сомневаясь, забрали ее к себе домой на три дня.

Об этом сообщили в организации "Дом милосердия Киев", к которой обратилась американская пара с просьбой найти убежище для женщины.

По словам волонтеров, во время общения с социальным работником женщина, назвавшая себя Дорой, отказалась от какой-либо помощи. Она не предоставила никакой информации о себе и утверждала, что не является бездомной и не нуждается в поддержке.

"К сожалению, женщина, которая называет себя Дора, отказалась от помощи. Не предоставила никакой информации о себе. Диалогом это трудно назвать, скорее поток сознания, который задает вопрос о ее психическом состоянии", — отметили в "Доме милосердия".

После этого женщину по ее просьбе подвезли к станции метро "Крещатик".

Организация обращается к общественности с просьбой помочь установить личность женщины и найти ее родных.

"Если вы ищете эту женщину, то она до сих пор в центре города", — отметили в организации.

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