На трасі біля Тернополя зіштовхнулись дві фури: одну вивернуло кабіною до неба (фото та відео)

Дві фури зіштовхнулись на слизькій дорозі

Уранці суботи, 15 листопада, на трасі біля Тернополя сталася карколомна аварія за участі двох вантажівок. Відповідні фото та відео очевидці викладають у телеграм-каналах.

"ЖАХ! Фуру вивернуло посеред траси. Аварія сталася в Городище. Попередньо, без постраждалих. Рух ускладнений, бо одна смуга перекрита", — йдеться у повідомленні.

І справді, на фото та відео видно, що у результаті зіткнення фуру так вивернуло, що кабіна аж припіднялась. "Телеграф" дізнався деталі зіткнення у поліції Тернопільщини.

У пресслужбі ГУНП у Тернопільській області нам розповіли, що ДТП сталася за участі двох фур через слизьку дорогу. Одна з вантажівок була пустою, інша перевозила кукурудзу. Водій вантажівки повідомив, що на слизькій частині дороги не зміг зупинити транспортний засіб — його занесло. На щастя, у результаті зіткнення ніхто не постраждав.

Втім, рух на автодорозі ускладнено. Водії попередньо тверезі, але в них все одно взяли кров на вміст алкоголю. На місці аварії працює слідчий.

Де сталася аварія

Також раніше "Телеграф" писав, що автомобіль Кабміну потрапив у ДТП у Києві. Причини події з’ясовує поліція.