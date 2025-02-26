У центрі Києва сталася сильна пожежа в одній із великих будівель: чорний дим валить із вікна (відео)

На місці працюють пожежники

У Києві на Солом’янській площі сталася пожежа у будівлі. Чорний густий дим йде з вікна на останньому поверсі, а всередині приміщення чітко видно яскраве полум’я.

Відповідне відео було опубліковане в одному з Telegram-каналів вдень у середу, 26 лютого. На цей момент деталі залишаються невідомими.

На місце події вже прибули відповідні служби.

Зазначимо, що причина займання залишається невідомою, як і наслідки цієї події. Подробиці встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Фастівському районі Київської області в Центрі управління відходами почалася масштабна пожежа. Відомо, що загальна площа займання становила понад 400 квадратних метрів. Рятувальникам знадобилося декілька годин, щоб ліквідувати спалах. За їхніми словами, точна причина події буде встановлюватиметься надалі.

Важливо додати, що Центр управління відходами є ліцензованою компанією, яка надає послуги з утилізації всіх видів відходів електричного та електронного обладнання та інших видів небезпечних відходів.