У центрі Києва під асфальт провалилися три автівки (фото)

Причини події наразі невідомі

Автомобілі провалилися під асфальт у Києві. Інцидент трапився зранку у суботу, 8 березня, на Печерську, в Музейному провулку.

Про це розповів обізнаний співрозмовник у Печерській районній державній адміністрації (РДА) "Укрінформу". Наразі на місці події працюють відповідні служби.

"У провулку Музейному, 8 провалилися під асфальт три автомобілі", — розповів співрозмовник видання.

В мережі з'явилися фото інциденту, їх опублікував у Facebook Максим Бахматов. Офіційних коментарів з цього приводу на момент публікації новини немає.

А ось в мережі активно коментують те, що трапилося. Хтось іронізує — "кроти прокинулися", а хтось пише, що тепер має ще одну фобію.

Нагадаємо, провали асфальту періодично трапляються в Києві. Раніше у Солом’янському районі під колесами хлібного фургона раптово провалилось тротуарне покриття. Автомобіль опинився в "пастці", з якої його виявилося дуже складно визволити.

Як розповідав "Телеграф", у вересні минулого року у Дніпрі на вулиці Харківській провалився асфальт. Комунальники приїхали на місце на вантажівці з асфальтом, щоби закласти провал, але самі провалилися в яму.