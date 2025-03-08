В центре Киева под асфальт провалились три автомобиля (фото)
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Причины происшествия неизвестны
Автомобили провалились под асфальт в Киеве. Инцидент произошел утром в субботу, 8 марта, на Печерске, в Музейном переулке.
Об этом рассказал осведомленный собеседник в Печерской районной государственной администрации (РГА) "Укринформу". В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы.
"В переулке Музейном, 8 провалились под асфальт три автомобиля", — рассказал собеседник издания.
В сети появились фото инцидента, их опубликовал в Facebook Максим Бахматов. Официальных комментариев по этому поводу на момент публикации новости нет.
А вот в сети активно комментируют случившееся. Кто-то иронизирует – "кроты проснулись", а кто-то пишет, что теперь у него добавилась еще одна фобия.
Напомним, провалы асфальта периодически случаются в Киеве. Ранее в Соломенском районе под колесами хлебного фургона внезапно провалилось тротуарное покрытие. Автомобиль оказался в "ловушке", из которой его оказалось очень сложно вызволить.
Как рассказывал "Телеграф", в сентябре прошлого года в Днепре на улице Харьковской провалился асфальт. Коммунальщики приехали на место на грузовике с асфальтом, чтобы заложить провал, но сами провалились в яму.