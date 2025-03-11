В Киеве вводят ограничения движения. Где не проехать (схема)

Водителей просят скорректировать свои маршруты

Ограничения движения транспорта в Киеве по съезду с улицы Луговой на улицу Богатырскую в направлении проспекта Степана Бандеры начинает действовать со вторника, 11 марта. Оно продлится до 24 марта.

Об этом предупредили в "Киевавтодоре", сообщает официальный портал КГГА. Ограничения движения введено из-за продолжения капитального ремонта улицы Богатырской.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" извиняется за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях в центре Киева под асфальт провалилось три автомобиля. Инцидент произошел 8 марта на Печерске, в Музейном переулке.

Как сообщал "Телеграф", заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, отключат ли отопление в Киеве раньше из-за потепления. По его словам, ожидаемое похолодание в конце этого и начале следующей недели может повлиять на дату отключения отопления в столице.