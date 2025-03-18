Фирма бизнесмена, связанного с Левочкиным и Кличко, "облизывается" на землю на берегу Днепра

Разделить земельный участок фирмы захотели на основании сомнительного имущества

В Голосеевском районе столицы фирма, имеющая среди владельцев бизнесмена, близкого к городскому голове Киева Владимиру Кличко и семье Левочкиных, вероятно, хочет завладеть государственной (по другим данным коммунальной) землей. Схема уже классическая – регистрация сомнительного имущества, под которое планируется получить участок на берегу Днепра. Соответствующий проект решения "завернула" одна из комиссий Киевского горсовета и готовит обращение в правоохранительные органы.

"Телеграф" решил узнать, какой именно земельный участок заинтересовал предпринимателя и почему его выделение может быть нарушением закона.

Два причала, мостики и ворота

Очередной скандал в столице разворачивается вокруг земли государственной собственности (такой ее статус указан на кадастровой карте, но в документах КГГА и Киевсовета говорится о землях коммунальной собственности — Авт.) в Голосеевском районе столицы. Здесь по улице Покильской (Хутор-Остров – до 2022 года называлась Камышинская) участок площадью 12,2918 га (кадастровый номер 8000000000:90:115:0002) 24 года арендовало частное акционерное общество "Асфальтобетонный завод". Но срок договора аренды истек 2 октября 2022 года и решение о его возобновлении Киевский городской совет не принимал. Об этом говорится в заключении Управления по защите прав и интересов территориальной громады г. Киева. В документе указано, что на этом "кусочке земли" находится имущественный комплекс общей площадью 13543,8 кв. м, владельцем которого является ЧАО. Это цех асфальтобетона, участок мастики, хранилище жидкого битума, склады, парокотельная и т.д.

Частная фирма "РТ "Ривер" положила глаз на такой участок на берегу Днепра

Кроме того, здесь расположено гидротехническое сооружение (причал), которое с недавних пор принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью "РТ "Ривер". По данным сервиса Опендатабот, это ООО основано 12 декабря 2022 года, его основной вид деятельности "предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества", а уставной капитал составляет всего 10 тыс. гривен. При этом у предприятия в прошлом году по сравнению с предыдущим произошел резкий прирост активов – с 3,5 тыс. гривен до 5,2 млн. гривен, соответственно и доход с нулевого вырос до 633 тыс. гривен.

На участке - имущество двух компаний

При этому в ООО только 1 работник, зато сразу три конечных бенефициарных владельца – Роман Кравченко, Григорий Ткаченко и Игорь Тынный, владеющие фирмой в равных долях. Последний в списке бизнесмен имеет в партнерах членов семьи Левочкиных, ранее приближенной к президенту-беглецу Виктору Януковичу. В частности, с Юлией – сестрой экспредседателя администрации президента Сергея Левочкина – он сотрудничает в энергохолдинге "Гидроэнергоинвест-Акванова". Кроме того, к сфере интересов Тынного также относится недвижимость, рестораны, вывоз мусора и швейное производство.

С именем бизнесмена, кстати, связан скандал с планами на застройку участка в парке "Наталка". В случае с зеленой зоной на Оболони ООО "Гювексхаус", которое принадлежит Тынному, получило в собственность так называемый Кессон (бетонное сооружение в форме субмарины высотой 17 метров), а уже на основании этого начала претендовать на землю, что относится к землям Водного фонда. При этом выделение участка именно этой фирме активно лоббировал мэр Виталий Кличко, в частности, в своем выступлении на одном из заседаний сессии. Он также не скрывал, что лично знает Тыннного.

Распределение участка инициировал "Асфальтобетонный завод"

На территории по улице Покильской, 4 ООО "РТ "Ривер" первоначально оформило на себя гидротехническое сооружение на берегу Днепра. Право собственности в Госреестре вещевых прав на недвижимое имущество, а именно два причала, мостики, бетонную отмостку береговой полосы, ворота и ограждения, были зарегистрированы в начале февраля 2024 года. Основанием стал договор купли-продажи. Но это операция явно была проведена с нарушениями, заявили представители общественного совета при КГГА. В сообщении на своей странице в Facebook его глава Геннадий Кривошея объясняет: "До 2022 года подобная приватизация имущества по береговой линии вообще была запрещена законодательством, а с 2022 года его можно было приобрести только на аукционе. О котором нигде нет никакого упоминания".

Чтобы выяснить, действительно ли это так, "Телеграф" обратился с запросом в Госпредприятие "Администрация речных портов", что должно было заниматься такими объектами на берегу Днепра. В ГП сообщили, что "гидротехническое сооружение, расположенное на земельном участке кадастровый номер 8000000000:90:115:0002, не находится и никогда не находилось на балансе предприятия". При этом "Администрация речных портов" разъяснила, что в разные периоды законодательство Украины определяло перечень объектов, которые не подлежали приватизации и, соответственно, не могли быть вкладом государства в уставный фонд акционерного общества (в этом случае ЧАО "Асфальтобетонный завод" – Авт.). До конца 2021 года гидротехнические сооружения нельзя было приватизировать, сдедовательно они не могли принадлежать субъектам хозяйствования на праве частной собственности.

До 2022 года приватизировать гидротехнические сооружения было запрещено

С 1 января 2022 года приватизация причальных гидротехнических сооружений стала возможной, ведь с этой даты вступил в силу Закон Украины "О внутреннем речном транспорте", содержавший такую норму. При этом Закон Украины "О хозяйственных обществах" определял, что фактически акционерное общество может распоряжаться только тем государственным имуществом, которое ему было передано в собственность как вклад в уставной фонд. А имущество, которое не прошло такую процедуру, принадлежит государству, независимо от того, на балансе какого предприятия оно находится или вообще не находится.

Администрация речных портов планирует добиваться возврата госимущества

Кроме того, ГП "Администрация речных портов" ссылается и на разъяснение от Высшего арбитражного суда о том, что государственное имущество не теряет статус государственной собственности, даже если находится на балансе у какого-то частного предприятия. Следовательно, получается, что ЧАО "Асфальтобетонный завод" не имел права проводить какие-либо манипуляции с гидротехническими сооружениями, а тем более продавать их частной фирме.

Государственная земля и незаконная регистрация

Кроме имущества на улице Покольской, 4, приобретение права собственности на которое выглядит спорным, ООО "РТ "Ривер", очевидно, захотело получить и землю. Для этого "Асфальтобетонный завод" инициировал распределение земельного участка. Соответствующее обращение к Киевской городской государственной администрации датировано апрелем 2024 года. После выполнения всех процедур, предусмотренных законом (изготовление технической документации землеустроительной организацией, согласование Департаментом земельных ресурсов КГГА и прочих), был подготовлен проект решения городского совета, зарегистрированный 28 января 2025 года.

В документе говорится о необходимости разделения большого участка, занимаемого "Асфальтобетонным заводом", на два: площадью 0,9261 га (кадастровый номер 8000000000:90:115:0126) и площадью 11,3657 га (кадастровый номер 8000000000:90:115:0127). В пояснительной записке к проекту о цели таких действий указано "дальнейшее оформление права пользования на сформированные участки". Очевидно, что на это будут претендовать ООО "РТ "Ривер" и ЧАО "Асфальтобетонный завод", ведь оба имеют недвижимость. При этом остаются вопросы относительно прав на землю "Асфальтобетонного завода", ведь как отмечалось, договоре аренды просрочен и информация о его пролонгации отсустствует на официальных ресурсах. А что касается недвижимости, то сейчас предприятие работает и использует здания, имеющиеся на участке, в обеспечении производственного процесса.

На кадастровой карте указано, что участок – в государственной собственности

При этом есть "нюансы" как с имуществом ООО "РТ "Ривер", о чем говорилось выше, так и с самой землей. Во-первых, уже традиционно для земельных сделок в столице под небольшие по площади объекты недвижимости выделяется значительный земельный участок. В данном случае почти гектар. Во-вторых, расположение участка в прибрежной защитной полосе накладывает определенные ограничения на его использование. А именно на таких объектах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах, в соответствии с ч. 2 ст. 61 Земельного кодекса Украины, запрещается распашка земель, хранение и применение пестицидов и удобрений, строительство любых сооружений (исключением являются гидротехнические, навигационного назначения, гидрометрические, крепостные и т.п.), размещение свалок мусора, навозохранилищ, накопителей жидких и твердых отходов производства, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации и тому подобное. Это подчеркнули в ДП "Администрация речных портов".

При этом на кадастровой карте отмечено, что участок по ул. Покольской, 4, часть которой претендует ООО "РТ Ривер", имеет назначение "для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности". А в проекте решения Киевского городского совета содержится дополнение, связанное с включением "объектов обработки отходов, в том числе с энергогенерирующим блоком". Или это уже имеющиеся объекты, или только запланированные для размещения, пока неизвестно, но, как выходит из норм закона, накапливать отходы в прибрежной полосе и что-то строить в любом случае запрещено.

Также в ГП "Администрация речных портов" заверили издание "Телеграф", что "принимают меры по защите государственных интересов и возвращению гидротехнических сооружений в собственность государства". Среди таких шагов, в частности, письмо в постоянную комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Киевского городского совета "по недопущению отвода земельного участка по ул. Покильская, 4 под принадлежащими государству гидравлическими сооружениями и право на которые незаконно зарегистрировано субъектом хозяйствования частной формы собственности".

Комиссия решила решение "завернуть"

Учитывая информацию в обращении, комиссия на очередном заседании решила отклонить проект решения "Об утверждении технической документации по землеустройству по разделу земельного участка (кадастровый номер 8000000000:90:115:0002) для эксплуатации и обслуживания комплекса зданий и сооружений завода на ул. Покильской (Хутор-Остров". А также обратиться в Управление стратегических расследований в Киеве и Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой проверить изложенные ГП "Администрация речных портов" факты. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии, размещенном на официальном сайте Киевского городского совета.

Должна была рассмотреть этот вопрос и постоянная комиссия Киевского городского совета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям, но из-за коррупционного скандала последние месяцы заседания она не проводит. "Телеграф" и дальше будет следить за историей участка по улице Покильской, 4 и сообщит, к каким выводам придут компетентные органы.

Как сообщал "Телеграф", в прошлом году журналистам стало известно о реализации еще одной сомнительной схемы в Голосеевском районе — здесь пол гектара земли пыталась присвоить Компания ООО "Менаполис" с орбиты братьев Супруненко.