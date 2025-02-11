Осередок брудного повітря зафіксований під Києвом: де нема чим дихати (карта)

Найчистіше повітря виявилося в Оболонському районі

У вівторок, 11 лютого, у Києві та області спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Найшкідливіший рівень зафіксували в Обухівському районі у селі Малі Дмитровичі.

За даними ресурсу "SaveEcoBot", індекс забруднення повітря там досяг до 180 AQI PM2.5. Це шкідливий рівень, що може викликати у людей дискомфорт при диханні за тривалого впливу.

У Києві найвищий показник зафіксували у Голосіївському районі на проспекті Академіка Глушкова. Рівень забруднення склав 119 AQI PM2.5.

У Шевченківському та Печерському районах столиці спостерігається помірний рівень. Показники коливаються у межах 60-85 AQI PM2.5. Таке забруднення повітря може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей, повідомляє "SaveEcoBot".

Найчистіше повітря на Оболоні, а саме на вулиці Полярній. Індекс склав 22 AQI PM2.5.

В інших районах Києва помірний рівень забруднення.

Карта якості повітря у Києві

У Броварах максимальний показник забруднення сягає 92 AQI PM2.5. У Борисполі чистіше повітря, там індекс не перевищує позначки 34 AQI PM2.5

Схожа ситуація в Ірпені та Бучі. Там наразі спостерігається хороша якість повітря.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві найближчими днями. Хмарність, яка тримається у столиці дуже давно, найближчими днями зникне. Містяни зможуть насолодитись промінцями сонця, хоча на вулиці все ще триматиметься мороз.