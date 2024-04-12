Смерть 5-річного хлопчика після прийому стоматолога: комісія у Львові озвучила висновки

Батько Велеса не розуміє, чому лікарі недбало поставилися до життя його сина

Експерти визнали неналежним надання медичної допомоги 5-річному Велесу Пашнику, який впав у кому і помер після прийому у стоматолога. Як з’ясувалося, лікарі не мали необхідної кваліфікації.

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на висновки клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА від 11 квітня. Висновок буде передано правоохоронцям, які вже завели кримінальну справу за ч. 2 ст. 140 ККУ (неналежне виконання лікарями своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки).

Як розповів голова клініко-експертної комісії (КЕК), заступник директора департаменту Володимир Чорний, на засіданні були не лише лікарки, а й батько загиблого 5-річного Велеса Пашника, адвокати та представники закладів охорони здоров’я. Комісія визначила, що лікарка-стоматолог Вікторія Карнаухова та анестезіологиня Ірина Пода не мали кваліфікації, щоб лікувати дітей, тож надати правильну допомогу дитині вони не змогли.

"Знайдено значні недоліки при наданні медичної допомоги Велесу. Основне те, що лікарки – анестезіологиня та стоматологиня – не мали відповідної кваліфікації, щоб надавати дитині таку допомогу. У них має бути дитяча стоматологія та дитяча анестезіологія, а була доросла стоматологія та доросла анестезіологія. Вони не мали спеціального сертифіката для лікування дітей”, – розповів Володимир Чорний.

Наразі рішення Комісії технічно доопрацьовується, а після підпису буде враховано під час розслідування кримінального провадження. При цьому, за словами тата 5-річного хлопчика Віктора Пашника, на засідання не прийшов директор клініки Роман Онисько. Батько також зазначив, що молочні зуби його синові видаляли під загальним наркозом.

"Так легковажно поставитися до людського життя, до дитячого життя, як ці молоді лікарі... Це час такий, люди такі, або освіта у них така... У них не було анестезіологічної медсестри, не було сертифікатів на роботу з дітьми, у лікарки-стоматологині не було ліцензії на дитячу стоматологію та хірургічну ліцензію, тому що це вже хірургія під анестезією", – каже Віктор Пашник.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року 5-річний Велес Пашник, син українського музиканта, впав у глибоку кому після видалення молочних зубів під загальним наркозом у приватній клініці Ori-Dent на вул. Голубовича, 34 у Львові. У хлопчика зупинилося серце і його відвезли до реанімації дитячої лікарні на вул. Орлика.

Лікарі боролися за життя дитини, але через місяць констатували її смерть. Велес помер, так і не прийшовши до тями. Правоохоронці порушили кримінальну справу та розслідують подробиці смерті дитини.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Тернопільщині маленький хлопчик помер після візиту до стоматолога. Дитині був 1 рік та 10 місяців.