Водія маршрутки побили в Києві посеред жвавого проспекту: подивіться відео

Офіційні структури наразі не коментували даний інцидент

У Шевченківському районі Києва, поблизу супермаркету "Сільпо" стався інцидент, який привернув увагу місцевих жителів та користувачів соцмереж. Двоє чоловіків вивели силоміць водія маршрутки з автобусу.

Відповідне відео опублікували в місцевому пабліку. Допис миттєво зібрав сотні реакцій та десятки коментарів.

Кадри демонструють, як чоловіки силою виводять водія з маршрутки, а потім відводять його на зупинку, де продовжують бити. Один із нападників був у військовій формі, що привернуло додатковий інтерес до інциденту.

Користувачі розділилися на 2 "табори": дехто висловив обурення щодо застосування насильства, незалежно від причин, інші ж іронічно прокоментували ситуацію.

Один чоловік припустив у коментарях, що стало причиною даного інциденту. За його словами, підґрунтям для побиття стало різке висловлювання з боку водія громадського транспорту до учасника бойових дій.

Як саме розвивалися події та які були причини такого вчинку, наразі невідомо. Деталі інциденту не розголошували в офіційних структурах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 29 березня в Голосіївському районі Києва чоловік вдарив жінку з сусідньої компанії. Як з’ясувалося згодом, нападником виявився 46-річний військовослужбовець, який задекларував себе як санінструктор Київського міського ТЦК та СП.