Чоловіки побили працівників ТЦК та пошкодили їхню техніку через перевірку документів: що їх чекає

Наразі нападники перебувають у розшуку

У вівторок, 11 лютого, у Рівненській області група осіб мобілізаційного віку здійснила напад на робітників ТЦК та СП, що займалися перевіркою їхніх військово-облікових документів. Нападники завдали військовим тілесних ушкоджень, пошкодили техніку, а після цього втекли.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Рівненського обласного ТСК та СП. Там зазначили, що на місце інциденту прибули додаткові екіпажі поліції та бригади швидкої допомоги. За попередніми даними життю військовослужбовців нічого не загрожує.

Наразі правоохоронні органи проводять слідчі дії та розшукують зловмисників.

"Вкотре нагадуємо громадянам України мобілізаційного віку про необхідність своєчасного оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь та відповідальності перед законом. Закликаємо громадян не керуватися емоціями, а послуговуватися здоровим глуздом. Адже притягнення до кримінальної відповідальності вас самих не омине і вашої родини, і стане для них болісним тягарем!" – дописали на Facebook-сторінці.

В ТЦК зазначили, що усіх причетних до цієї події буде притягнуто до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України. Там нагадали, що за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України передбачається покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років, а за умисні тяжкі ушкодження – до десяти років за ґратами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку лютого 2025 році у Рівному затримали двох молодиків, які планували влаштувати підрив лі місцевого відділку поліції. За декілька днів до цього в одному з приміщень територіального центру комплектування у місті пролунав вибух — одна людина загинула, шестеро отримали поранення.