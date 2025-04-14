Вже не такі сміливі? Любителі російської музики з Контрактової площі записали відео

Поліція вже розпочала розслідування

Хлопці, які слухали російську музику в Києві після атаки Росії на Суми, визнали свою провину і вибачились. Юнаки виправдали свою поведінку алкогольним сп'яніння.

Відео публічних вибачень вже з'явилось у мережі. Особи юнаків поліція встановила і вже склала на них адмін протоколи.

"Я на Контрактовій площі 13 квітня слухав російську музику. Дівчина підійшла і зробила зауваження, але ми не відреагували. Вибачаюсь за свою поведінку перед українським народом", — сказав один з юнаків.

Інші два хлопці зробили схожі заяви — визнали свою провину та вибачились. Однак поліція порушила проти них справу за статтями "Дрібне хуліганство" та "Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях та поява у громадських місцях у п'яному вигляді".

За даними слідства, порушниками виявились двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річний мешканець Київщини. Свої дії вони пояснюють тим, що перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Також правоохоронці зазначили, що батьків юнаків теж притягнуть до відповідальності за невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків з виховання дітей.

Нагадаємо, що 13 квітня в Києві група юнаків гучно слухала російську музику, на зауваження перехожих не реагувала. Дехто з юнаків навіть сміявся з цього.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в українських підручниках написали історію вторгнення Росії і це викликало скандал.