Сакури, магнолії та водойми: 5 найкращих локацій для прогулянки на вихідних у Києві

У вас є можливість провести незабутні вихідні на свіжому повітрі

Уже стартував сезон весняного цвітіння сакур та магнолій. Подивитися на красу можна і в Києві.

"Телеграф" розповідає, де можна прогулятися на вихідних у столиці. 5-ТОП парків і садів для того, щоб відпочити й помилуватися природою.

Парк "Кіото" — японська весна в серці Лівобережжя

Цей парк відомий найдовшою алеєю сакур у Києві. У квітні дерева вкриваються ніжно-рожевим цвітом, створюючи атмосферу японського саду.

Окрім сакур, тут можна побачити магнолії, озеро з містком та скульптури, що робить парк ідеальним для сімейних прогулянок і фотосесій.

Дістатися до парку "Кіото" можна від метро "Лісова" або "Чернігівська" — він знаходиться прямо посередині. Точна адреса – вулиця Кіото, 21.

Національний ботанічний сад імені М. Гришка — квітковий рай

Цей ботанічний сад — справжній оазис у місті. У квітні тут розквітають сакури, магнолії, крокуси, проліски та нарциси.

У травні варто відвідати Сирінгарій, де квітнуть бузкові кущі. Вхідний квиток коштує 100 грн для дорослих. ​

Розташований ботанічний сад за адресою: вулиця Садово-Ботанічна, 1.Найзручніше дістатися до нього від станції метро "Печерська" автобусом №62 або тролейбусом №14 до кінцевої зупинки "Ботанічний сад".

Парк "Перемога" — поєднання природи та відпочинку

Розташований у Дніпровському районі, цей парк славиться своїми алеями сакур і магнолій. Окрім квітучих дерев, тут є озеро, дитячі майданчики та зони для пікніків, що робить його популярним місцем для сімейного відпочинку.

Парк "Перемога" розташований поблизу станції метро "Дарниця". Його адреса — бульвар Перова, 2.

Парк "Наталка" — сучасний простір на березі Дніпра

Цей парк на Оболоні пропонує мальовничі краєвиди на річку, доглянуті алеї та зони для активного відпочинку. Весною тут можна насолоджуватися цвітінням магнолій і сакур, а також провести час біля води.

Парк розташований вздовж Оболонської набережної, між гольф-центром та Північним мостом. Найзручніше скористатися синьою гілкою метро до станції "Оболонь". Від станції до парку можна дійти пішки приблизно за 20–30 хвилин. Адреса: Оболонська набережна, 9.​

Парк "Феофанія" — гармонія природи та архітектури

Розташований на південному заході Києва, цей парк відомий своїми старовинними архітектурними спорудами та алеями сакур. Весною тут панує особлива атмосфера спокою та краси.

Окрім квітучих дерев та кущів, тут є каскад ставків, затишні галявини та старовинний монастирський комплекс. Це ідеальне місце для сімейного пікніка або романтичної прогулянки.

Вхід для дорослих коштує 60 грн. Парк "Феофанія" розташований у Голосіївському районі за адресою: вул. Академіка Лєбєдєва, 37.​

Найкраще до нього дістатися автобусом №38 від станції метро "Деміївська" до кінцевої зупинки на вулиці Метрологічній. Або маршруткою №567Д від станції "Видубичі" до кінцевої зупинки.

Раніше "Телеграф" писав, де в Києві знаходяться обсерваторії і як їх відвідати. Це унікальна можливість зазирнути в космічні глибини прямо в столиці.