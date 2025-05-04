Квартира доньки нардепа Ар’єва постраждала через атаку на Київ: скільки коштує оренда житла у цьому районі (фото)

Уламки пошкодили житло, але обійшлося без потерпілих

Під час нічної атаки по Києву було пошкоджено квартиру доньки українського нардепа та журналіста Володимира Ар’єва. На щастя обійшлося без страшних наслідків.

Про це Ар’єв написав на своїй сторінці у Facebook вдень 4 травня. За його словами, цю квартиру його дочка орендує. Політик розповів, що під час події штори убезпечили від уламків скла, тому обійшлося без поганих наслідків.

"Російська мерзота б’є свідомо по житлових кварталах. Скло буде вставлено, але ненависть до т*арюк тільки міцнітиме", — написав Ар’єв.

Пошкоджена квартира, яку винаймає дочка нардепа Ар’єва. Фото: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev

На опублікованих ним фотографіях видно, що на балконі були вибиті шибки. Також було пошкоджено віконну раму.

Пошкоджена квартира, яку винаймає дочка нардепа Ар’єва.

Пошкоджена квартира, яку винаймає дочка нардепа Ар’єва. Фото: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev

Пошкоджена квартира, яку винаймає дочка нардепа Ар’єва. Фото: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки коштуватиме оренда квартири зараз на Оболонському проспекті у Києві. За даними сайту Flatfy, ціни значно відрізняються одна від одної.

Наприклад, можна зняти квартиру за 8-9 тисяч гривень, але без хорошого нового ремонту, але водночас можна орендувати житло за вищу вартість.

Ціни на оренду на Оболонському проспекті у Києві

Ціни на оренду на Оболонському проспекті у Києві

В цьому випадку розглянуті варіанти 1-кімнатних та 2-кімнатних квартир. Якщо відкрити ціни на оренду 3-кімнатних квартир, то ціни будуть від 23 тисяч гривень до 100 тисяч.

Ціни на оренду на Оболонському проспекті у Києві

Ціни на оренду на Оболонському проспекті у Києві

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вночі 4 травня у Києві внаслідок нальоту російських безпілотників на Київ пошкоджено низку житлових будівель та цивільних інфраструктурних об’єктів. Зафіксовано пошкодження житлового будинку, а також фіксується спалах автомобілів. Крім того, було пошкоджено торговий центр Dream Town.