Квартира дочери нардепа Арьева пострадала из-за атаки на Киев: сколько стоит аренда жилья в этом районе (фото)

Обломки повредили жилье, но обошлось без пострадавших

В ходе ночной атаки по Киеву была повреждена квартира дочери украинского нардепа и журналиста Владимира Арьева. К счастью, обошлось без страшных последствий.

Об этом Арьев написал на своей странице в Facebook днем 4 мая. По его словам, эту квартиру его дочь арендует. Политик рассказал, что во время происшествия шторы оградили от обломков стекла, потому обошлось без плохих последствий.

"Российская мерзость бьет сознательно по жилым кварталам. Стекло будет вставлено, но ненависть к т*арям будет только крепнуть", — написал Арьев.

Поврежденная квартира, которую снимает дочь нардепа Арьева. Фото: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev

На опубликованных им фотографиях видно, что на балконе были выбиты стекла. Также была повреждена оконная рама.

Поврежденная квартира, которую снимает дочь нардепа Арьева. Фото: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev

Поврежденная квартира, которую снимает дочь нардепа Арьева. Фото: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev

Поврежденная квартира, которую снимает дочь нардепа Арьева. Фото: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev

"Телеграф" решил выяснить, сколько будет стоить аренда квартиры сейчас на Оболонском проспекте в Киеве. Согласно данным сайта Flatfy, цены значительно отличаются друг от друга.

Например, можно снять квартиру за 8-9 тысяч гривен, но без хорошего нового ремонта, но в то же время можно арендовать жилье за более высокую стоимость.

Цены на аренду на Оболонском проспекте в Киеве

Цены на аренду на Оболонском проспекте в Киеве

В данном случае рассмотрены варианты 1-комнатных и 2-комнатных квартир. Если открыть цены на аренду 3-комнатных квартир, то цены будут от 23 тысяч гривен до более чем 100 тысяч.

Цены на аренду на Оболонском проспекте в Киеве

Цены на аренду на Оболонском проспекте в Киеве

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ночью 4 мая в Киеве в результате налета российских беспилотников на Киев поврежден ряд жилых зданий и гражданских инфраструктурных объектов. Зафиксировано повреждение жилого дома, а также фиксируется возгорание автомобилей. Кроме того, был поврежден торговый центр Dream Town.