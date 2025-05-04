Поранено дітей, пошкоджено ТРЦ Dream і не тільки: все про наслідки удару по Києву (відео)

Поранення отримали діти

Вибухи у Києві пролунали в ніч проти 4 травня. Російська армія атакувала столицю ударними дронами.

Про це повідомляє місцева влада. Так, за даними міського голови Києва Віталія Кличка, атака розпочалася приблизно опівночі. Внаслідок удару постраждали 7 осіб, з яких 2 дітей.

Голова Оболонської районної адміністрації Кирило Фесик інформує, що внаслідок падіння уламків ударних дронів зафіксовано пошкодження житлового будинку, а також фіксується загоряння автомобілів.

"Всі екстрені та комунальні служби оперативно працюють на місцях з ліквідації наслідків", — повідомляє він.

Детальніше про наслідки у районах Києва:

Оболонський: за даними ДСНС, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полум’я поширилося на покрівлю. Частково зруйновано перекриття покрівлі.

За іншою адресою спалахнуло 7 автомобілів біля житлового будинку.

Як пише "Фокус", пошкодження зазнав торгівельний центр Dream Town.

Dream Town

Журналісти "Новини. Live" показали наслідки атаки на ТРЦ. За їхніми даними, пошкоджено один із його входів та автомобілі, які були припарковані поруч.

Що відомо про ТРЦ Dream Town

Dream Town – торгово-розважальний комплекс на Оболонському проспекті у Києві, він складається з двох будівель довжиною 500 метрів, кожна загальною площею 167 тис. м2, розділених Мінською площею на 500 метрів одна від одної. У 2021 році Dream Town перейменували на Dream, а будівлі, що раніше розрізнялися за номерами 1 і 2, перейменували на Dream Yellow і Dream Berry. Відповідно, фасад першого будинку перефарбували у жовтий колір, а другого – у фіолетовий.

Drean Town. Фото RAU

Святошинський район

Пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

Шевченківський район

Зайнялося дерево, пошкоджено електроопір і дорожнє полотно під залізничним мостом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 3 травня Росія завдала масованого удару по Харкову.