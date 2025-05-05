Чоловік крав речі з могил військових у Києві: зловмисника затримали

Киянин збирав іграшки нібито для своєї дитини

У Києві затримали чоловіка, який збирав речі з могил загиблих українських військових. Інцидент стався на вулиці Стеценка.

Про це повідомляє пресслужба "Муніципальної охорони". Під час патрулювання муніципали помітили, як невідомий чоловік ходив між похованнями загиблих Героїв, збираючи залишені рідними та побратимами речі — дитячі іграшки, шеврони, продукти.

Як зазначають у повідомленні, на місце одразу викликали поліцію, яка й затримала зловмисника.

Правопорушником виявився місцевий мешканець 1991 року народження. Він пояснив свої дії тим, що нібито не мав грошей на їжу, а іграшки, за його словами, збирав для своєї дитини.

Викрадені речі

Наразі чоловіка доправили до Подільського управління поліції, де його дії будуть кваліфіковані згідно з Кримінальним кодексом України.

У "Муніципальній охороні" наголошують: "Є ще й моральний кодекс, переступати за норми якого — це не просто неприпустимо, це, як кажуть, все одно, що пробити дно. І відповідальність перед законом — це одне, а от відповідальність перед памʼяттю загиблих Героїв та їхніми сімʼями — це зовсім інше".

Зловмисник

Раніше "Телеграф" писав, що пранкер розіграв пограбування в Києві і йому загрожує реальний термін. Українці в мережі посміялися з такого вчинку хлопця.