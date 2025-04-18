По всій Україні з'являться центри нацспротиву. Що це, навіщо потрібно і що кажуть військові

Керівниками центрів та інструкторами будуть ветерани

У кожному регіоні України з'являться центри підготовки громадян до національно спротиву. Кабмін ухвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування цих центрів.

Про це йдеться на порталі Офісу президента України Володимира Зеленського. Зазначається, що керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням ОВА.

Також у зв'язку зі створенням центрів підготовки громадян ОВА мають контролювати, проводити моніторинг й оцінку діяльності центрів зі щоквартальним звітуванням Міноборони. Сили ТрО будуть затверджувати типову програму підготовки, керівниками центрів та інструкторами будуть ветерани. Інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти.

Зауважимо, що центри національного спротиву (ЦПС) — це підрозділи при Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних сил України, які навчають цивільне населення методам спротиву окупантам.

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін "Мосе" вже відреагував на це рішення, наголосивши, що підготовка населення має стати масовим явищем і наразі це починає реалізовуватись.

"На добровільній основі, безкоштовно, люди мають право отримати необхідні на сьогоднішній день знання та навички. А ще, підготовка — одна з найкращих відповідей на питання про те, що робити з моральним станом суспільства", — йдеться у повідомленні.

За словами підполковника, один з найперших подібних центрів було відкрито на Київщині власними силами бригади. Наразі курси цього центру вважаються одними з найкращих в Україні.

"Дуже важливо, аби вони (центри — Ред.) не створювались "на папері", а справді займались навчанням цивільних на високому рівні. Щоб залучали до роботи ветеранів з реальним бойовим досвідом. Обласні адміністрації мають усвідомити, що такі структури є елементами нашої національної безпеки, тому мають бути забезпечені всім необхідним", — додав Жорін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в окупованих містах створили нові військові адміністрації. Вже відомо для чого вони.