Шар нагару на підлозі та діри замість вікон: в Києві кілька квартир вигоріли через атаку (фото)

Пошкодження зафіксували у чотирьох районах столиці

У ніч на 7 травня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ, використовуючи дрони-камікадзе та ракети. Внаслідок ворожої атаки у кількох районах столиці пролунали вибухи, а над містом працювала система протиповітряної оборони.

Найбільших руйнувань зазнав один із житлових будинків у столиці. У мережі з’явилися фото та відео наслідків удару — квартири повністю вигоріли, деякі перекриття обвалилися, мешканці втратили все майно.

Київська міська прокуратура зазначає, що ворог застосував ударні безпілотники, внаслідок чого виникли масштабні пожежі та руйнування в кількох районах столиці. Загинули двоє людей, ще семеро — постраждали, серед них троє дітей.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області.

Шевченківський район — внаслідок влучання уламків дрона та подальшої пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку загинули двоє людей.

Святошинський район — вогонь охопив чотири верхні поверхи 9-поверхового будинку. Опіки отримали троє дітей віком 8, 13 і 16 років, усіх госпіталізовано. Ще один підліток зазнав стресової реакції — йому надали допомогу на місці. Постраждали також чоловік і жінка.

Дніпровський район — пошкоджено загальні приміщення на 29-му та 30-му поверхах багатоповерхового будинку, а також будівлю торговельного центру.

Солом’янський район — травмовано чоловіка.

Наслідки атаки ще ліквідовуються. На місцях працюють рятувальні служби, медики та правоохоронці, які документують черговий воєнний злочин з боку країни-агресора.

Раніше "Телеграф" писав, що столицю атакували тричі з початку доби. Інформацію підтвердили у Київській міській військовій адміністрації та у моніторингових каналах.