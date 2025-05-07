Чоловік ледве не вбив товариша табуреткою. Нападника затримали в Києві

У приятелів виникла сварка

У Києві затримали чоловіка, який побив свого товариша табуреткою. Інцидент стався у Голосіївському районі міста.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва. Як встановили правоохоронці, між 52-річним потерпілим та його 51-річним знайомим, який приїхав у гості з Сумщини, під час застілля виникла сварка.

"До столичної поліції надійшло повідомлення про серйозні тілесні ушкодження у 52-річного мешканця Голосіївського району", — йдеться у повідомленні.

У розпал конфлікту гість схопив дерев’яну табуретку та вдарив нею господаря по голові. Коли той впав, нападник продовжив бити, поки потерпілий не перестав чинити опір.

Знаряддя злочину

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

"Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду", — зазначають у поліції.

За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підозрюваний

Нагадуємо, що у київському Гідропарку стався інцидент — група підлітків напала на військового. Відео з місця події миттєво розлетілося в соцмережах і викликало хвилю обурення серед користувачів.

Раніше "Телеграф" писав про зухвалих чоловіків з акцентом росіян, які "нариваються" на конфлікти та лякають людей у Києві. У столиці сталося кілька конфліктів з незнайомцями, які доволі дивно поводяться.