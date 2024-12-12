Зима не страшна: стало відомо, на якому етапі протиаварійні роботи Охматдиту та для чого нові тендери

Будівлю захистили від зими, але це ще не все

Після ракетної атаки по "Охматдиту" у липні лікарня поступово повертається до нормальної роботи. Про це розповіла виконавча директорка БФ "Пацієнти України" та голова ради з відновлення Охматдиту Інна Іваненко на брифінгу 11 грудня, передає "Телеграф".

За словами Інни Іваненко, у новому лікувально-діагностичному корпусі завершено протиаварійні роботи. Споруду повністю підготували до зимових умов: вона захищена від холодів та снігу і функціонує. Приміщення, які постраждали під час ракетної атаки, вже використовуються.

"Нашим головним пріоритетом було захистити будівлю від подальшого руйнування, адже провести капітальний ремонт до початку холодів було неможливо через значний обсяг пошкоджень та складні процедури ремонту й відбудови за державний кошт", — пояснила Іваненко.

Крім того, 10 грудня лікарня оголосила два нові тендери:

1.На розробку проєктно-кошторисної документації для великого лікувально-діагностичного корпусу.

2.На відбудову трансформаторної підстанції, яка була знищена внаслідок атаки й потребує повної реконструкції.

"Розробка цієї документації — обов’язковий етап перед капітальним ремонтом. На її основі відбуватиметься відновлення будівлі. Зараз визначається підрядник, який візьметься за цей проєкт", — зазначила Іваненко.

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала удару по дитячій лікарні ракетою Х-101. Уламки ракети з серійним номером були виявлені на місці. Унаслідок атаки було пошкоджено сучасний лікувально-діагностичний корпус і трансформаторну підстанцію.

Вже у серпні Міністерство охорони здоров’я затвердило склад Ради з відновлення лікарні. Оцінку збитків доручили Національному державному інституту.

1 жовтня Охматдит оголосив тендер на протиаварійні роботи, які завершилися до осені. У листопаді міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що лікарню підготували до роботи в осінньо-зимовий період.