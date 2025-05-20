Ремонт на сотни миллионов. Сколько будет стоить восстановление "Охматдета" после ракетного удара (тендер)

Ремонтные работы должны закончить до конца года

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" объявила тендер на капитальный ремонт корпуса, пострадавшего в результате ракетного удара в июле 2024 года. Ожидаемая стоимость работ — 367,45 млн грн, однако самое низкое предложение подали на 293 млн грн.

Об этом говорится в системе публичных закупок "Prozorro". Объявление об упрощенной закупке появилось 5 мая поздно вечером.

На представление документов компании было всего девять рабочих дней. Однако благодаря доступному формату документации предложения сформировали трое участников.

Условия участия были жесткими: опыт монтажа вентилируемых фасадов от 1000 м², работы на объектах социальной инфраструктуры (СС3) и подтвержденный доход не менее 183,7 млн грн.

Самую низкую цену – 293 млн грн – предложила строительная компания из Вышгорода "Риола". Это почти на 20% меньше, чем ожидаемая стоимость. Еще два участника – строительная фирма из столицы и недавно созданный консорциум, зарегистрированный всего за три дня до дедлайна.

Ожидается, что подрядчик завершит работу до конца 2025 года.

Напомним, в июле 2024 года в результате ракетного удара российских войск была повреждена внешняя часть главного корпуса больницы "Охматдет". Сначала планировалось восстановить здание на средства благотворителей, однако закупка, организованная "Благотворительным фондом "Охматдет"", завершилась скандалом. Тогда без должной прозрачности был избран подрядчик из Запорожья, чье предложение составило 307 млн грн — вдвое больше других заявок. Из-за критики торги упразднили.

После подготовки новую закупку организовали уже по обновленному проекту, предусматривающему больший объем работ, чем в предыдущей версии. Следовательно, возросла и ожидаемая стоимость. В то же время даже с дополнительными работами, ценовое предложение компании "Риола" оказалось ниже прошлогоднего скандального тендера.