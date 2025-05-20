"Прописаны" в Лавре: как монахи МП затягивают возвращение святыни государству

Несмотря на решение суда, Киево-Печерская лавра остается полем битвы. Как церковь МП закрепилась на территории национального памятника и почему не спешит уходить?

Киево-Печерская лавра – один из символов украинской духовной жизни – постепенно очищается от влияния Московского патриархата. Решение о прекращении аренды для УПЦ МП было принято еще в 2023 году, из-за нарушения условий пользования памятником национального значения. Однако до сих пор идут споры и судебные дела, а часть монахов вообще имеет регистрацию в Лавре, как в частном жилье.

Регистрация монахов: кто и как "прописался" в Лавре?

Об этой юридической коллизии рассказал директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко в интервью РБК-Украина. Каким образом смогли зарегистрировать монахов в Лавре, неизвестно. Произошло это в 2000-х годах.

Всего прописано около 70 монахов. Как это смогли сделать в государственном объекте, переданном в пользование, не определено, однако это способствует затягиванию судов, ведь они утверждают, что Лавра — их частное жилье.

Бизнес, нарушение и пропаганда: чем занимался МП на территории заповедника

Всего при безвозмездном пользовании Лавры церковью Московского патриархата здесь возвели 17 новых зданий, с нарушениями законодательства (в целом комплекс включает 79 сооружений). Речь не только о цехах для производства церковной продукции — работали отели, магазины, кафе и другие бизнесы. При этом пользовались церковными льготами и использовалось для пропаганды.

Видео, радио передачи, печатные издания транслировали слова российского патриарха Кирилла и нарративы ФСБ, рассказывает директор Лавры: "На картах Google до сих пор можно увидеть надписи на объектах Лавры "Отдел пропаганды Московского патриархата в Украине". Он также отмечает — представители Московского патриархата продолжают заявлять о праве на владение Лаврой. Создается впечатление, что они ожидают победы РФ и восстановления своих владений.

Суды и сопротивление: как Лавру возвращают государству

Для Национального заповедника судебные разбирательства – одна из самых сложных частей деятельности, говорит директор. 10 августа 2023 года Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (мужской монастырь) УПЦ МП вернуть имущество Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Но уже 1,5 года продолжается апелляционный процесс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киево-Печерской лавре будут проверять мощи святых. До 30 мая должно проверить наличие всех 122 мощей и оценить их научно-историческую ценность.