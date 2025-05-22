"Наказ показали в сутінках на капоті": Мінкульт раптово звільнив голову заповідника "Києво-Печерська Лавра"

Пояснень директор не отримав

Керівник Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко повідомив, що його звільнили. За його словами, він отримав наказ Мінкульту, але причини звільнення йому не повідомили.

Про це він поінформував у своєму Facebook. Він висловив сподівання, що хоч би вдень 22 травня отримає якесь пояснення того, що сталося.

"Останні тижні ширились чутки про закулісну боротьбу за контроль над Лаврою. Ми відчували тиск. Очевидно, комусь стало незручно від того, що ми вголос говорили про необхідність очищення Лаври від імперських наративів. Комусь заважала правда. Комусь — наша принциповість", — написав Остапенко.

Остапенко зазначив, що жодних попереджень чи зауважень до його роботи не надходило.

У коментарях він додав, що обставини ознайомлення із наказом теж виглядали, м'яко кажучи, дивно.

Варто зазначити, що напередодні на тиск з боку Мінкульту поскаржилися і співробітники заповідника "Софія Київська". Зокрема внаслідок низки перевірок, що тривають з грудня 2024 року, було усунуто в.о. гендиректора Неля Куковальської. Через це співробітники комплексу навіть написали звернення до президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, попри рішення суду, Києво-Печерська лавра залишається полем боротьби. Частина ченців "Московського патріархату" взагалі має реєстрацію у Лаврі як у приватному житлі.