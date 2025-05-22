"Приказ показали в сумерках на капоте": Минкульт внезапно уволил главу заповедника "Киево-Печерская Лавра"

Объяснения директор не получил

Руководитель Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко сообщил, что его уволили. По его словам, он получил приказ Минкульта, но о причинах ему не сообщили.

Об этом он проинформировал в своем Facebook. Он выразил надежду, что хотя бы днем 22 мая получит какое-то объяснение того, что произошло.

"Последние недели ходили слухи о закулисной борьбе за контроль над Лаврой. Мы ощущали давление. Очевидно, кому-то стало неудобно оттого, что мы вслух говорили о необходимости очищения Лавры от имперских нарративов. Кому-то мешала правда. Кому-то — наша принципиальность", — сообщил он.

Остапенко отметил, что никаких предупреждений или замечаний к его работе не поступало.

В комментариях он добавил, что обстоятельства ознакомления с приказом тоже выглядели мягко говоря странно.

Стоит отметить, что накануне на давление со стороны Минкульта пожаловались и сотрудники заповедника "София Киевская". В частности в результате ряда проверок, которые длятся с декабря 2024 года была отстранена и.о. гендиректора Неля Куковальская. Из-за этого сотрудники комплекса даже написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, несмотря на решение суда, Киево-Печерская Лавра остается полем борьбы. Часть монахов "Московского патриархата" вообще имеет регистрацию в Лавре как в частном жилье.