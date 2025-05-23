У Києві здають "однушку з житловим ремонтом": любителі СРСР оцінять (фото)

Як виглядає оренда по-київськи: стара хрущовка за чималі гроші

Квартири в Києві значно злетіли в ціні. За однокімнатну квартиру в середньому в столиці просять 17 500 грн. Однак є й набагато дешевші варіанти, наприклад за 10 000 грн та пропозиція може викликати кілька питань.

Одне з оголошень на сайті оренди житла пропоную однокімнатну квартиру на бульварі Вацлава Гавела. Район далекий від центру, будинок — хрущовка 1960-х років побудови. Загальна площа однокімнатної квартири 35 квадратів.

Будинок - класична "хрущовка"

Якщо працювати в центрі - добиратись буде не просто

Наче за описом — не найгірший варіант, от тільки ремонт тут останній раз робився явно не в останнє десятиліття. Його стан в оголошенні назвали житловим. Однак він може викликати дежавю в тих, хто жив за часів СРСР. Є навіть килим на стіні та мереживна серветка. Важливе — в квартирі не можна тримати тварин.

В квартирі особливо не розгуляєшся

У квартирі кілька спальних місць

У квартирі також є техніка, зокрема холодильник та пральна машинка. Як і набір меблів, техніка також не нова, але трохи свіжіша. Є балкон та суміжний санвузол, характерна риса хрущовської архітектури. Розташування елементів у санвузлі може бути незручним.

До ванної потрібно пробиратися

Балкон засклений

На кухні - основне необхідне

Комісія – 50% від місячної вартості, тобто ще +5000 грн на старті. І це не найдешевша пропозиція на ринку нерухомості. Серед плюсів — централізоване опалення, вода, каналізація, навіть під час блекаутів усе нібито працює.

Раніше "Телеграф" розповідав що росте не тільки вартість оренди в Києві, а й суми на придбання квартир. За просту бетонну коробку без ремонту в центрі можуть попросити 13 млн грн.