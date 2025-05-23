Чи дійсно посилять мобілізацію в Києві? У КМВА відповіли

Міська влада спростувала чутки

У мережі поширюється інформація про посилення мобілізаційних заходів в Україні. Зокрема про створення мобільних блокпостів для виявлення осіб, які ухиляються від служби.

Згідно з повідомленнями, у Полтавській області планується встановлення таких блокпостів у чотирьох районах: Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському. Кожен блокпост складатиметься з шести поліцейських, військовослужбовців ТЦК та СП, працівників Військової служби правопорядку та представників Служби безпеки України.

Також у ЗМІ наголосили, що не виключене створення блокпостів і в інших регіонах.

У відповідь на ці повідомлення, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко опублікував заяву, в якій закликав громадян не піддаватися паніці та не поширювати неперевірену інформацію.

Повідомлення Ткаченка в офіційному телеграм-каналі

Наразі офіційного підтвердження про створення мобільних блокпостів в інших регіонах України немає. Громадянам рекомендується перевіряти інформацію через офіційні джерела та бути обережними з поширенням неперевірених даних.

Раніше "Телеграф" писав, в якому випадку знизять вік мобілізації. Деякі військові командири впевнені, що у зниженні мобілізаційного віку є потреба.