У чиновниці КМДА провели обшуки: у чому її підозрюють

Чиновниця вину заперечує

Директор Департаменту культурної спадщини КМДА Марина Соловйова провела обшуки. За попередньою інформацією, її підозрюють у службових зловживаннях, у тому числі у службових підробках та незаконному переправленні людей за кордон.

Сама Соловйова вже на це відреагувала і заявила, що справа була сфабрикована. Про це вона повідомила у своєму Facebook.

Вона навела витяг із тексту ухвали, в якій зазначено, що вона з 3 по 9 червня 2023 року була на території Туреччини, хоча й не отримувала на те відповідного дозволу, будучи депутатом Київради та директором Департаменту охорони культурної спадщини.

Соловйова зазначає, що вона не є депутатом Київради, а посаду директора отримала лише 23 серпня 2023 року. Чиновниця стверджує, що справа сфабрикована.

Тим часом відомий київський активіст Дмитро Перов оприлюднив у себе в соцмережах знімки тексту постанови.

Нагадаємо, в Україні державні чиновники можуть виїхати за кордон хіба що у службове відрядження. Утім, у всіх випадках є свої винятки.