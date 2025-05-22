Повна перевірка й обшуки: де українцям найважче перетинати кордон (реальний досвід)

Найбільше чоловіка вразило, що в Євросоюзі все відбувалося спокійно й швидко

Проблеми на кордоні можуть чекати там, де їх найменше очікуєш — навіть за наявності всіх документів і законних підстав для перетину. Українець, який у 2024 році подорожував на авто з Іспанії до Грузії, розповів про найжорсткіший прикордонний контроль, з яким зіштовхнувся під час мандрівки.

Таке відео він опублікував у TikTok. За словами чоловіка, справжні труднощі чекали не в країнах ЄС, а саме на кордоні між Хорватією та Сербією.

Попри те, що пункт пропуску виглядав провінційно — малолюдний, з мінімальним персоналом — прикордонники миттєво звернули увагу на машину з українськими номерами. дразу змусили зупинитися та почали запитувати: "Скільки готівки везеш? Багато? Давай, показуй усе — ми зараз у тебе заберемо".

Хоча громадянин не перевозив понаднормову суму (менше 9 999 євро), його машину ретельно обшукали. До перевірки долучилися всі працівники зміни — близько шести осіб. Усі речі довелося витягти, авто оглянули зсередини. Нічого не знайшовши, документи повернули, і лише тоді дозволили їхати далі.

"Уся робота на кордоні зупинилась тільки через мене", — зазначив українець.

Найбільше його вразило, що в Євросоюзі все відбувалося спокійно й швидко, тоді як у Сербії контроль був максимально жорстким та підозрілим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час дії воєнного стану деякі чоловіки стикаються з проблемами при спробі виїхати за кордон. Навіть за наявності документів, що підтверджують право на відстрочку або супровід осіб з інвалідністю, прикордонники не завжди дозволяють перетнути межу між країнами.