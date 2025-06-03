Не пустили в укриття? Популярний заклад фастфуду втрапив у скандал з донькою ексміністра

Дівчину виштовхнули просто на очах відвідувачів, ніхто за неї не заступився

У ресторані швидкого харчування MacDonald`s у Києві персонал не пустив відвідувачку до укриття, розташованого у підземному переході біля закладу. Це сталося під час повітряної тривоги у вівторок, 3 червня 2025 року.

Про обурливий інцидент розповів на своїй сторінці у Facebook Олександр Лієв, колишній міністр туризму Криму. В укриття не пустили його доньку Настю: вона якраз обідала в новому ресторані MacDonald`s на дорожній розв'язці біля мосту Патона в Печерському районі Києва.

"Телефонує донька Настя. Плаче. Повітряна тривога застала її в МакДональдзі біля моста Патона. Вона, як і весь персонал Маку, спустилася в підземний перехід. За кілька хвилин у перехід вбігає дівчина — схоже, адміністраторка з МакДональдза — з криком: "Загроза Орєшніка! Усі в укриття!" — розповідає Лієв.

За словами ексміністра, у цей момент персонал ресторану зібрався й пішов до укриття, що було розташоване у цьому ж підземному переході. Але коли його налякана донька попросилася піти разом зі співробітниками, вони повели себе максимально некоректно — й грубо відмовили їй у допуску до безпечної зони.

"Перелякана Настя каже: "Я з вами!" — а їй у відповідь: "Це наше сховище. Воно лише для працівників. Воно наперед проплачене". І — хрясь! — двері прямо перед обличчям", — обурюється Олександр Лієв.

За словами чоловіка, на момент тривоги в укритті перебували від 20 до 25 працівників ресторану. Інцидент з виштовхуванням дівчини стався просто в них на очах, ніхто не вступився за дівчину.

"Це така нова корпоративна політика чи просто збій у системі "людяність"? Чи дійсно менеджери отримують інструкції не пускати відвідувачів у сховище?" — задається питаннями ексміністр.

Зауважимо, що станом на вечір вівторка, 3 червня, "Телеграф" намагався з'єднатись з MacDonald`s, але слухавку не підняли.

Зверніть увагу, що згідно з Кримінальним кодексом України, дії персоналу (передовсім, адміністраторки) закладу цілком можна витрактувати, як "залишення в небезпеці". Це ст. 135 КК, що передбачає покарання у вигляді обмеження, або й позбавлення волі строком до 2 років.

Раніше "Телеграф" писав, що працююча пекарня в метро Києва вночі під час тривоги вразила українців.