Не пустили в укрытие? Популярное заведение фастфуда попало в скандал с дочерью экс-министра

Девушку вытолкнули прямо на глазах посетителей, никто за нее не заступился

В ресторане быстрого питания MacDonald`s в Киеве персонал не пустил посетительницу в укрытие, расположенное в подземном переходе возле заведения. Это произошло во время воздушной тревоги во вторник, 3 июня 2025 года.

Об возмутительном инциденте рассказал на своей странице в Facebook Александр Лиев, бывший министр туризма Крыма. В укрытие не пустили его дочь Настю: она как раз обедала в новом ресторане MacDonald`s на дорожной развязке возле моста Патона в Печерском районе Киева.

"Звонит дочь Настя. Плачет. Воздушная тревога застала ее в МакДональдзе у моста Патона. Она, как и весь персонал Мака, спустилась в подземный переход. Через несколько минут в переход вбегает девушка — похоже, администратор из МакДональдза — с криком: "Угроза Орешника! Все в укрытие!» — рассказывает Лиев.

По словам эксминистра, в этот момент персонал ресторана собрался и пошел к укрытию, расположенному в этом же подземном переходе. Но когда его напуганная дочь попросилась пойти вместе с сотрудниками, они повели себя максимально некорректно и грубо отказали ей в допуске к безопасной зоне.

«Испуганная Настя говорит: «Я с вами!» — а ей в ответ: «Это наше укрытие. Оно только для работников. Оно заранее проплачено". И — хрясь! — дверь прямо перед лицом", — возмущается Александр Лиев.

По словам мужчины, к моменту тревоги в укрытии находились от 20 до 25 работников ресторана. Инцидент с выталкиванием девушки произошел прямо у них на глазах, никто не заступился за девочку.

"Это такая новая корпоративная политика или просто сбой в системе "человечность"? Действительно ли менеджеры получают инструкции не пускать посетителей в хранилище?" – задается вопросами экс-министр.

Заметим, что на вечер вторника, 3 июня, "Телеграф" пытался соединиться с MacDonald`s, но трубку не подняли.

Обратите внимание, что согласно Уголовному кодексу Украины, действия персонала (прежде всего, администратора) заведения вполне можно трактовать как "оставление в опасности". Это ст. 135 УК, предусматривающей наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до 2 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что работающая пекарня в метро Киева ночью во время тревоги поразила украинцев.