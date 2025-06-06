Тернопіль був під атакою ракет та БПЛА: є пошкодження житлових будинків та інфраструктури

В місті виникли пожежі, йде ліквідація наслідків атаки російських окупантів

Російські окупанти під час масованого ракетного удару 6 червня влаштували масштабну комбіновану атаку на Тернопіль. Місто атакували не тільки ударні БПЛА "шахед", але й крилаті ракети Х-101. Внаслідок атаки є пошкодження житлової та цивільної інфраструктури в місті, про постраждалих не повідомлялося.

Про це повідомив керівник Тернопільської обласної державної адміністрації В'ячеслав Негода. За його словами, це була одна з наймасовіших атак на місто та область з початку війни.

"Тернопільщина. Сьогодні ворог здійснив наймасовішу повітряну атаку на нашу область. Є багато влучань. Приступили до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків. Про хід виконання робіт будемо інформувати", – написав він.

Міський голова Тернополя Сергій Надал написав, що внаслідок атаки росіян є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти. Виникли пожежі, йде ліквідація наслідків атаки окупантів.

"Внаслідок атаки ворога у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. Щільно зачиніть вікна. Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи. Додаткову інформацію повідомлю згодом", – сказано у повідомленні.

За даними моніторингових каналів, за ніч Тернопіль атакувало від 10 до 20 російських безпілотників. Окрім цього, ворог спрямував на місто щонайменше дві крилаті ракети Х-101 з Ту-95МС.

Нагадаємо, що Київ вночі на 6 червня атакували російські ударні безпілотники. Моніторингові канали писали про щонайменше п'ять БПЛА, які намагалися атакувати місто, протиповітряна оборона ліквідувала російську загрозу. Внаслідок збиття БПЛА було падіння уламків у кількох районах столиці, повідомлялося про перебої зі світлом.

Також російські окупанти під час нальоту БПЛА запустили по Києву балістичні ракети. Внаслідок російської атаки пошкоджень зазнала будівля освітнього закладу, є постраждалі. Фіксувалося падіння уламків збитих ракет на кількох локаціях у місті.