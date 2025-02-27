У Києві масштабна пожежа. Густий дим здіймається в одному з районів столиці (фото, відео)

Рятувальники вже працюють

У Києві спалахнула потужна пожежа у Дніпровському районі. На вулиці Павла Усенка загорівся автосалон вдень у четвер, 27 лютого.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що над місцем займання здіймається густий чорний дим, який видно навіть з інших куточків столиці.

"У Києві палає автосалон в Дніпровському районі по вул. Усенко", — йдеться у повідомленні.

На фото та відео видно, що з кожною хвилиною пожежа розгоряється все сильніше, а димом затягує усі прилеглі території. Наразі причина займання достеменно не відома.

Про постраждалих також не повідомлялось. На місці пожежі вже працюють рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій.

Місцеві повідомляють, що на місці пожежі пролунало кілька вибухів. Ймовірніше, вони пов'язані з горінням бензинових каністр чи газових балонів. Якість повітря у Дніпровському районі різко погіршилась. Стоїть сильний сморід гару та паленої гуми, вікна краще тримати зачиненими, а від прогулянок тимчасово відмовитись.

Нагадаємо, на Київщині у ніч на 27 лютого внаслідок атаки БПЛА загорілось підприємство. Рятувальники кілька годин ліквідовували пожежу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у центрі Києва сталася сильна пожежа в одній із великих будівель.