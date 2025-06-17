Ракета прошила будинок наскрізь. У Києві вже більше сотні постраждалих (оновлено)

Під завалами можуть бути люди

Кількість постраждалих у Києві внаслідок масованої ракетної атаки збільшується. Станом на ранок відомо про 55 травмованих, понад 40 людей госпіталізовано до медичних закладів столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Найскладніша ситуація — у Соломʼянському районі, де обвалився цілий підʼїзд житлового будинку.

На місці працюють рятувальники та поліція, триває розбір завалів.

UPD. Мер Києва повідомив, що у Дарницькому районі станом на 10 ранку троє загиблих. Загалом до медиків звернулися 114 постраждалих. 68 із них було госпіталізовано. Інші після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації.

"Щодо загиблих точної інформації поки немає, оскільки на місцях продовжують працювати рятувальники", — зазначив Кличко.

У Соломʼянському та Дарницькому районах розгорнуті штаби допомоги для всіх, хто постраждав від атаки. Там можна отримати медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, зазначає Кличко.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ракета пройшла крізь усі поверхи будинку — аж до підвалу.

"9-поверховий будинок просто склався", — зазначив він.

На місці тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники піднімають великі уламки конструкцій зруйнованого під’їзду. До роботи залучено рятувальних собак та спеціальну техніку, зазначає Клименко.

За інформацією МВС України, кількість загиблих у Києві зросла до 14 людей.

Наслідки ракетного удару

Інформація про постраждалих і загиблих уточнюється

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначає, що атака була спланованим терором: "Все про це свідчить — і тактика застосування засобів ворога, і місця прильотів: житлові багатоповерхівки в житлових кварталах — це все почерк свідомого планування".

"Ми продемонструємо те, чим ми відрізняємося від дикого ворога: єдність і взаємопідтримка", — додав він.

8:51 У КМВА повідомили, що ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зі зруйнованої ракетою багатоповерхівки у Києві.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ми отримали інформацію про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними. Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаємося, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу", — зазначають в адміністрації.

Загалом кількість жертв російської атаки зросла. За даними КМВА, в Києві загинуло 14 осіб, 60 поранено.

Штаби допомоги

У столиці вже розгорнуто штаби для постраждалих мешканців:

🔹 Солом’янський район — школа №67, вул. Академіка Шалімова, 9а

🔹 Дарницький район — Дарницька РДА, вул. О. Кошиця, 11

📞 Телефон штабу: 044 366-70-29

У штабах постраждалі мешканці можуть:

подати заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 000 грн у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам";

звернутися за компенсацією до 40 000 грн для оренди тимчасового житла;

подати заяву на щомісячну допомогу в розмірі 20 000 грн до моменту відновлення житла (максимально 1 рік);

отримати консультацію щодо програми єВідновлення;

дізнатися актуальну інформацію щодо відновлювальних робіт.

Раніше "Телеграф" показав, який вигляд має зруйнована Росією багатоповерхівка у Києві. Під завалами можуть бути люди.