Масована атака на Київ: є падіння уламків БПЛА, руйнування та постраждалі, росіяни пускали по столиці "Кинджал"

Загалом понад 20 осіб постраждали від атаки росіян, щонайменше шестеро з них було ушпиталено

У Києві внаслідок масованої атаки російських окупантів в ніч на 17 червня багато людей постраждало, є пошкодження та руйнування, виникли пожежі. Росіяни спрямували на столицю України до 50 ударних безпілотників, а також запустили по місту ракету аеробалістичну Х-47М2 "Кинджал" – останню попередньо вдалося перехопити.

Що відомо про наслідки удару по Києву:

Солом'янський район: 11 осіб постраждало, є руйнування верхніх поверхів житлового будинку, спалахнуло пожежі у нежитлових приміщеннях.

Дніпровський район: падіння уламків збитого БПЛА, попередньо на відкритій місцевості, або у нежитлових локаціях.

Святошинський район: дев'ять осіб постраждало, пожежі спалахнули на вулиці (горіли припарковані автомобілі) та у складському приміщенні.

Дарницький район: пожежі на двох локаціях внаслідок падіння уламків БПЛА.

В столиці є проблеми з енергопостачанням, попередньо внаслідок падіння уламків збитих безпілотників, проблема вирішується.

Загалом понад 20 осіб постраждали від атаки росіян на столицю, щонайменше шестеро з них було ушпиталено. Пожежі виникли у чотирьох районах міста, є руйнування та пошкодження житла й інфраструктури. За даними моніторингу, до 50 ударних БПЛА намагалися атакувати місто, також було запущено аеробалістичну ракету. Більшість ворожих цілей було знищено протиповітряною обороною.

Нагадаємо, 15 червня майже всю ніч чув вибухи та звуки сирен Кременчук. Російські окупанти провели найбільшу атаку на Кременчук від початку повномасштабного вторгнення. Місто одночасно обстріляли з усіх видів озброєння — від дронів до балістичних ракет. Раніше "Телеграф" також писав, що у Запоріжжі лунали вибухи. Місто перебувало під атакою ударних БПЛА росіян.