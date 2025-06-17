Ракета прошила дом насквозь. В Киеве уже более сотни пострадавших (обновлено)

Под завалами могут быть люди

Число пострадавших в Киеве в результате массированной ракетной атаки увеличивается. По состоянию на утро известно о 55 травмированных, более 40 человек госпитализированы в медицинские учреждения столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Самая сложная ситуация — в Соломенском районе, где обрушился целый подъезд жилого дома.

На месте работают спасатели и полиция, идет разбор завалов.

UPD. Мэр Киева сообщил, что в Дарницком районе по состоянию на 10 утра трое погибших. Всего к медикам обратились 114 пострадавших. 68 из них были госпитализированы. Другие после оказания медицинской помощи не нуждались в госпитализации.

"О погибших точной информации пока нет, поскольку на местах продолжают работать спасатели", — отметил Кличко.

В Соломенском и Дарницком районах развернуты штабы помощи для всех, кто пострадал от атаки. Там можно получить медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь, отмечает Кличко.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что ракета прошла сквозь все этажи дома — вплоть до подвала.

"9-этажный дом просто сложился", — отметил он.

На месте продолжаются масштабные поисково-спасательные работы. Спасатели поднимают большие обломки конструкций разрушенного подъезда. К работе привлечены спасательные собаки и специальная техника, отмечает Клименко.

По информации МВД Украины, количество погибших в Киеве выросло до 14 человек.

Последствия ракетного удара

Информация о пострадавших и погибших уточняется

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отмечает, что атака была спланированным террором: "Все об этом свидетельствует – и тактика применения средств врага, и места прилетов: жилые многоэтажки в жилых кварталах – это все почерк сознательного планирования".

"Мы продемонстрируем то, чем мы отличаемся от дикого врага: единство и взаимоподдержка", — добавил он.

8:51 В КГВА сообщили, что еще один человек деблокирован спасателями ГСЧС с разрушенной ракетой многоэтажки в Киеве.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Мы получили информацию о по меньшей мере 5 пропавших без вести жильцах дома. Они не выходят на связь с родными. Спасатели будут разбирать завалы, пока не убедимся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь", — отмечают в администрации.

В общей сложности количество жертв российской атаки возросло. По данным КГВА, в Киеве погибли 14 человек, 60 ранены.

Штабы помощи

В столице уже развернуты штабы для пострадавших жителей:

🔹 Соломенский район — школа №67, ул. Академика Шалимова, 9а

🔹 Дарницкий район — Дарницкая РГА, ул. А. Кошица, 11

📞 Телефон штаба: 044 366-70-29

В штабах пострадавшие жители могут:

подать заявление на единовременную материальную помощь в размере 10 000 грн в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам";

обратиться за компенсацией до 40 000 грн для аренды временного жилья;

подать заявление на ежемесячное пособие в размере 20 000 грн до момента восстановления жилья (максимально 1 год);

получить консультацию по программе єВідновлення;

узнать актуальную информацию о восстановительных работах.

Ранее "Телеграф" показал, как выглядит разрушенная Россией многоэтажка в Киеве. Под завалами могут быть люди.