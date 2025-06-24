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Цього тижня у Києві пройдуть продуктові ярмарки: де та що можна придбати

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Столичний ярмарок
Столичний ярмарок. Фото Колаж "Телеграфу"

У КМДА назвали повний список локацій по днях

У Києві з 24 по 29 червня проходитимуть традиційні сільськогосподарські продуктові ярмарки. Цього тижня кияни та гості столиці матимуть змогу придбавати свіжі продукти від фермерів.

Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. На ярмарках в різних районах міста можна буде купити сезонні овочі та фрукти, м’ясо, рибу, молочну продукцію, мед, випічку та інші товари від виробників з усієї України.

Де і коли відбудуться ярмарки

24 червня (вівторок):

  • Голосіївський р-н – просп. Науки, 88
  • Дарницький р-н – вул. Євгенія Харченка, 41-47
  • Дніпровський р-н – вул. Івана Микитенка, 21-27
  • Святошинський р-н – вул. Гната Юри, 5, просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта
  • Шевченківський р-н – вул. Олеся Гончара, 65-А / Богдана Хмельницького, 94; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4

25 червня (середа):

  • Голосіївський – Стратегічне шосе
  • Дарницький – вул. Анни Ахматової, 31
  • Дніпровський – просп. Соборності, 2-20
  • Печерський – вул. Велика Васильківська
  • Подільський – просп. Європейського Союзу, 5-11
  • Святошинський – вул. Підлісна, 8

26 червня (четвер):

  • Голосіївський – вул. Юлії Здановської, вул. Новопирогівська
  • Дарницький – вул. Євгенія Харченка, 41-47
  • Дніпровський – просп. Воскресенський, 8-10
  • Печерський – вул. Генерала Алмазова
  • Подільський – вул. Юрківська
  • Святошинський – вул. Гната Юри, просп. Берестейського, вул. Рене Декарта

27 червня (п’ятниця):

  • Голосіївський – просп. Голосіївський, просп. Глушкова
  • Деснянський – вул. Ореста Левицького
  • Дарницький – вул. Анни Ахматової, 31
  • Дніпровський – вул. Гроденська, вул. Алматинська
  • Печерський – вул. Первомайського / Іллі Мечникова
  • Святошинський – вул. Підлісна, 8
  • Солом’янський – вул. Козицького, вул. Керченська
  • Шевченківський – вул. Гончара, вул. Ружинська, вул. Деревлянська, вул. Ризька, Бульварно-Кудрявська

28 червня (субота):

  • Голосіївський – вул. Паньківська, вул. Голосіївська
  • Дарницький – вул. Ревуцького
  • Деснянський – вул. Кубанської України, вул. Закревського
  • Дніпровський – вул. Всеволода Нестайка
  • Оболонський – вул. Калнишевського, вул. Йорданська
  • Подільський – просп. Степана Бандери
  • Солом’янський – вул. Стадіонна
  • Шевченківський – вул. Гаврилишина

29 червня (неділя):

  • Голосіївський – вул. Самійла Кішки
  • Дарницький – вул. Здолбунівська
  • Дніпровський – вул. Стальського
  • Печерський – вул. Джона Маккейна
  • Шевченківський – вул. Татарська, 32-38

Також щоденно працюють комунальні ринки:

  • КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115
  • КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

У КМДА закликають мешканців бути уважними: у разі оголошення повітряної тривоги слід пройти до найближчого укриття.

Раніше "Телеграф" писав, що на киян чекають великі незручності на популярній станції метро. Роботи триватимуть орієнтовно до кінця 2025 року.

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