Цього тижня у Києві пройдуть продуктові ярмарки: де та що можна придбати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У КМДА назвали повний список локацій по днях
У Києві з 24 по 29 червня проходитимуть традиційні сільськогосподарські продуктові ярмарки. Цього тижня кияни та гості столиці матимуть змогу придбавати свіжі продукти від фермерів.
Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. На ярмарках в різних районах міста можна буде купити сезонні овочі та фрукти, м’ясо, рибу, молочну продукцію, мед, випічку та інші товари від виробників з усієї України.
Де і коли відбудуться ярмарки
24 червня (вівторок):
- Голосіївський р-н – просп. Науки, 88
- Дарницький р-н – вул. Євгенія Харченка, 41-47
- Дніпровський р-н – вул. Івана Микитенка, 21-27
- Святошинський р-н – вул. Гната Юри, 5, просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта
- Шевченківський р-н – вул. Олеся Гончара, 65-А / Богдана Хмельницького, 94; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4
25 червня (середа):
- Голосіївський – Стратегічне шосе
- Дарницький – вул. Анни Ахматової, 31
- Дніпровський – просп. Соборності, 2-20
- Печерський – вул. Велика Васильківська
- Подільський – просп. Європейського Союзу, 5-11
- Святошинський – вул. Підлісна, 8
26 червня (четвер):
- Голосіївський – вул. Юлії Здановської, вул. Новопирогівська
- Дарницький – вул. Євгенія Харченка, 41-47
- Дніпровський – просп. Воскресенський, 8-10
- Печерський – вул. Генерала Алмазова
- Подільський – вул. Юрківська
- Святошинський – вул. Гната Юри, просп. Берестейського, вул. Рене Декарта
27 червня (п’ятниця):
- Голосіївський – просп. Голосіївський, просп. Глушкова
- Деснянський – вул. Ореста Левицького
- Дарницький – вул. Анни Ахматової, 31
- Дніпровський – вул. Гроденська, вул. Алматинська
- Печерський – вул. Первомайського / Іллі Мечникова
- Святошинський – вул. Підлісна, 8
- Солом’янський – вул. Козицького, вул. Керченська
- Шевченківський – вул. Гончара, вул. Ружинська, вул. Деревлянська, вул. Ризька, Бульварно-Кудрявська
28 червня (субота):
- Голосіївський – вул. Паньківська, вул. Голосіївська
- Дарницький – вул. Ревуцького
- Деснянський – вул. Кубанської України, вул. Закревського
- Дніпровський – вул. Всеволода Нестайка
- Оболонський – вул. Калнишевського, вул. Йорданська
- Подільський – просп. Степана Бандери
- Солом’янський – вул. Стадіонна
- Шевченківський – вул. Гаврилишина
29 червня (неділя):
- Голосіївський – вул. Самійла Кішки
- Дарницький – вул. Здолбунівська
- Дніпровський – вул. Стальського
- Печерський – вул. Джона Маккейна
- Шевченківський – вул. Татарська, 32-38
Також щоденно працюють комунальні ринки:
- КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115
- КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16
У КМДА закликають мешканців бути уважними: у разі оголошення повітряної тривоги слід пройти до найближчого укриття.
Раніше "Телеграф" писав, що на киян чекають великі незручності на популярній станції метро. Роботи триватимуть орієнтовно до кінця 2025 року.