Цього тижня у Києві пройдуть продуктові ярмарки: де та що можна придбати

У КМДА назвали повний список локацій по днях

У Києві з 24 по 29 червня проходитимуть традиційні сільськогосподарські продуктові ярмарки. Цього тижня кияни та гості столиці матимуть змогу придбавати свіжі продукти від фермерів.

Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. На ярмарках в різних районах міста можна буде купити сезонні овочі та фрукти, м’ясо, рибу, молочну продукцію, мед, випічку та інші товари від виробників з усієї України.

Де і коли відбудуться ярмарки

24 червня (вівторок):

Голосіївський р-н – просп. Науки, 88

Дарницький р-н – вул. Євгенія Харченка, 41-47

Дніпровський р-н – вул. Івана Микитенка, 21-27

Святошинський р-н – вул. Гната Юри, 5, просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта

Шевченківський р-н – вул. Олеся Гончара, 65-А / Богдана Хмельницького, 94; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4

25 червня (середа):

Голосіївський – Стратегічне шосе

Дарницький – вул. Анни Ахматової, 31

Дніпровський – просп. Соборності, 2-20

Печерський – вул. Велика Васильківська

Подільський – просп. Європейського Союзу, 5-11

Святошинський – вул. Підлісна, 8

26 червня (четвер):

Голосіївський – вул. Юлії Здановської, вул. Новопирогівська

Дарницький – вул. Євгенія Харченка, 41-47

Дніпровський – просп. Воскресенський, 8-10

Печерський – вул. Генерала Алмазова

Подільський – вул. Юрківська

Святошинський – вул. Гната Юри, просп. Берестейського, вул. Рене Декарта

27 червня (п’ятниця):

Голосіївський – просп. Голосіївський, просп. Глушкова

Деснянський – вул. Ореста Левицького

Дарницький – вул. Анни Ахматової, 31

Дніпровський – вул. Гроденська, вул. Алматинська

Печерський – вул. Первомайського / Іллі Мечникова

Святошинський – вул. Підлісна, 8

Солом’янський – вул. Козицького, вул. Керченська

Шевченківський – вул. Гончара, вул. Ружинська, вул. Деревлянська, вул. Ризька, Бульварно-Кудрявська

28 червня (субота):

Голосіївський – вул. Паньківська, вул. Голосіївська

Дарницький – вул. Ревуцького

Деснянський – вул. Кубанської України, вул. Закревського

Дніпровський – вул. Всеволода Нестайка

Оболонський – вул. Калнишевського, вул. Йорданська

Подільський – просп. Степана Бандери

Солом’янський – вул. Стадіонна

Шевченківський – вул. Гаврилишина

29 червня (неділя):

Голосіївський – вул. Самійла Кішки

Дарницький – вул. Здолбунівська

Дніпровський – вул. Стальського

Печерський – вул. Джона Маккейна

Шевченківський – вул. Татарська, 32-38

Також щоденно працюють комунальні ринки:

КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115

КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

У КМДА закликають мешканців бути уважними: у разі оголошення повітряної тривоги слід пройти до найближчого укриття.

Раніше "Телеграф" писав, що на киян чекають великі незручності на популярній станції метро. Роботи триватимуть орієнтовно до кінця 2025 року.