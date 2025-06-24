На киян чекають великі незручності на популярній станції метро: що відбувається

Востаннє ремонтні роботи тут проводили 11 років тому

У середу, 25 червня, на київській станції метро "Палац "Україна"" розпочнеться плановий капітальний ремонт ескалаторів. Роботи триватимуть орієнтовно до кінця 2025 року, тож пасажирам варто готуватись до незручностей.

Про це повідомляє КМДА з посиланням КП "Київський метрополітен". У комунальному підприємстві пояснюють, що капремонт відбувається згідно з технічним регламентом.

Його мають проводити кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів. Востаннє ескалатори на станції "Палац "Україна"" ремонтували ще у 2014 році.

Під час робіт спеціалісти повністю демонтують та перевіряють основні елементи: сходове полотно, поручні, редуктори, тягові ланцюги та інші деталі. Частину з них ремонтують у спеціалізованій майстерні, а великогабаритні — безпосередньо в машинному залі станції.

Ремонт ескалатора

Ключовим етапом капремонту є діагностика — придатні до експлуатації деталі повертаються в систему, а ті, що не відповідають вимогам безпеки, замінюють на нові.

Пасажирів просять бути уважними: ескалатори — складні й чутливі механізми, які можуть вийти з ладу навіть через звичайні пакети, шнурівки, підбори чи подоли довгого одягу.

У метрополітені закликають дотримуватися правил користування та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

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