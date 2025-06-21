У Києві жваву вулицю залило окропом: її частково перекрили (відео)

Місцями утворилися глибокі калюжі

У Києві на вулиці Борщагівській трапився потоп. Через прорив водопроводу з окропом частину проїжджої частини перекрили.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфу". Пізніше на інформацію відреагували у патрульній поліції столиці.

Як видно на відеозаписі з місця події, водою залило значну ділянку дороги, через що місцями з'явилися глибокі калюжі. Через активне випаровування гарячої води місцями утворився щільний туман, який суттєво обмежував видимість для учасників руху.

"У зв'язку з проривом труб тепломережі на вулиці Борщагівській, рух транспорту ускладнений в напрямку бульвару Вацлава Гавела", — повідомили у київській поліції.

Зазначається, що патрульні здійснюють регулювання руху у цьому районі, а водіїв закликали бути уважними та враховувати обмеження під час планування маршруту. Ремонтні бригади вже працюють на місці, але коли рух повноцінно відновиться, нині невідомо.

Як повідомлялося раніше, у Києві 24-річний чоловік влаштував дрифт на BMW в Подільському районі. Поліцейські його швидко знайшли і виявили, що в нього навіть прав водія немає.